Чем живёт Федерация легкой атлетики Беларуси? Ответил её председатель
Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Иван Тихон, председатель Белорусской федерации легкой атлетики.
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Чем еще сегодня живет Федерация легкой атлетики?
Иван Тихон, председатель Белорусской федерации легкой атлетики:
Занимающихся у нас 20 тысяч. Мы столько же объединяем, как и наш футбол.
Проекты, которые мы в течение года проводим, у нас есть направление – спорт высших достижений. Это национальная команда, в которую сейчас входят 79 человек. Есть лидеры. Соревнования, которые мы проводим, соответствуют мировому уровню. Мы увидели, как на стадионе «Динамо» проводились и Европейские игры, и матчевая встреча Союзного государства, матчевая встреча из США и Европы.
Есть люди, которые могут представить нашу страну на международной арене, но всегда есть желание больше. Мы видим, что у нас есть какой-то костяк хороший, но хочется, чтобы еще больше, чтобы еще люди, которые рядом находятся, быстрее созрели и могли бороться за высокие места и высокие результаты.
Иван Тихон:
Есть у нас и такие проекты, как «300 талантов для Королевы». Начиная с сентября все школьники страны проходят тестирование в своих школах. Первый этап, потом второй этап, потом третий на уровне области. Четвертый этап – мы собираем, сначала их везем в наш «Зубренок», они там неделю проходят сближение. Потом приезжаем в наш БГУФК и здесь проводим финал «Королевы спорта».
У нас есть проект «Школиада». Возраст «300 талантов для Королевы» – это 7-10 лет. Дальше – 11-14 лет, это «Школиада» наша. Потом идут младшие юноши, старшие юноши, юниоры, молодежь и взрослые.
Александр Осенко:
А в чем интуитивность работы?
Иван Тихон:
Когда дети проходят тестирование, у специалистов есть возможность увидеть. Они иногда даже не смотрят на результаты, они смотрят на антропометрию. Специалисты имеют возможность прийти на соревнования, посмотреть и привлечь человека в легкую атлетику. Поэтому задача наша – вырастить здоровое молодое поколение.
И массовый спорт. Самое масштабное спортивное событие в республике – это наш Минский полумарафон. Были времена, когда много собирали, сейчас мы лимитируем. В этом году у нас будет порядка 25 тысяч участников, потому что мы видели уже по прошлому году, что идет в этом плане. И не только в Минске мы развиваем, но и за пределами. У нас же есть областные центры, которые точно так же любят бегать.
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