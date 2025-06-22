Чем живёт Федерация легкой атлетики Беларуси? Ответил её председатель

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Иван Тихон, председатель Белорусской федерации легкой атлетики. Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Чем еще сегодня живет Федерация легкой атлетики?

Иван Тихон, председатель Белорусской федерации легкой атлетики:

Занимающихся у нас 20 тысяч. Мы столько же объединяем, как и наш футбол. Проекты, которые мы в течение года проводим, у нас есть направление – спорт высших достижений. Это национальная команда, в которую сейчас входят 79 человек. Есть лидеры. Соревнования, которые мы проводим, соответствуют мировому уровню. Мы увидели, как на стадионе «Динамо» проводились и Европейские игры, и матчевая встреча Союзного государства, матчевая встреча из США и Европы. Есть люди, которые могут представить нашу страну на международной арене, но всегда есть желание больше. Мы видим, что у нас есть какой-то костяк хороший, но хочется, чтобы еще больше, чтобы еще люди, которые рядом находятся, быстрее созрели и могли бороться за высокие места и высокие результаты.

Иван Тихон:

Есть у нас и такие проекты, как «300 талантов для Королевы». Начиная с сентября все школьники страны проходят тестирование в своих школах. Первый этап, потом второй этап, потом третий на уровне области. Четвертый этап – мы собираем, сначала их везем в наш «Зубренок», они там неделю проходят сближение. Потом приезжаем в наш БГУФК и здесь проводим финал «Королевы спорта». У нас есть проект «Школиада». Возраст «300 талантов для Королевы» – это 7-10 лет. Дальше – 11-14 лет, это «Школиада» наша. Потом идут младшие юноши, старшие юноши, юниоры, молодежь и взрослые.