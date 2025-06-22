Полендвица – это допинг! Иван Тихон рассказал о секретной диете перед спортивными стартами

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»: В чем заключалась диета, когда вы готовились к соревнованиям?

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Иван Тихон, председатель Белорусской федерации легкой атлетики.

Иван Тихон, председатель Белорусской федерации легкой атлетики:

Кушать только знакомые продукты. Уезжая на любые соревнования любого ранга, начиная от мира, Европы либо других стартов, я с собой брал в дорогу всегда лук, полендвицу и черный белорусский хлеб. И первые дни до старта питался этой пищей.

Другая страна, другие традиции, другое питание – ты можешь нарушить микрофлору кишечника, и тебе станет плохо.

Александр Осенко:

То есть полендвица – это допинг?

Иван Тихон:

Это допинг для них. Лук – это тоже допинг.