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Полендвица – это допинг! Иван Тихон рассказал о секретной диете перед спортивными стартами

22 июня 2025 07:18
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Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Иван Тихон, председатель Белорусской федерации легкой атлетики.

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
В чем заключалась диета, когда вы готовились к соревнованиям?

Полендвица – это допинг! Иван Тихон рассказал о секретной диете перед спортивными стартами-2

Иван Тихон, председатель Белорусской федерации легкой атлетики: 
Кушать только знакомые продукты. Уезжая на любые соревнования любого ранга, начиная от мира, Европы либо других стартов, я с собой брал в дорогу всегда лук, полендвицу и черный белорусский хлеб. И первые дни до старта питался этой пищей.

Другая страна, другие традиции, другое питание – ты можешь нарушить микрофлору кишечника, и тебе станет плохо. 

Александр Осенко:
То есть полендвица – это допинг?

Иван Тихон:
Это допинг для них. Лук – это тоже допинг.

Доказал невиновность и в 40 лет стал призером ОИ! Иван Тихон вспомнил, как боролся против фиктивных дел по допингу.

# Белорусские спортсмены # Интервью # Иван Тихон # Александр Осенко

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