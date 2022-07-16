«Наш матч состоится при любой погоде». Интервью с «Хором Турецкого» прямо из фестивального Витебска

Евгений Кульмис, солист арт-группы «Хор Турецкого»: В этом году уже 20 лет, как мы ездим на «Славянский базар». Первый раз это было в 2002 году, и для нас это большая честь и удовольствие приезжать и выступать на таком грандиозном музыкальном событии.

Михаил Кузнецов, солист арт-группы «Хор Турецкого»:

Это не только музыкальный фестиваль. Это фестиваль дружбы, счастья, молодости и всех тех, кто любит жизнь вообще.

Юлия Самусенко:

Вы не первый раз в фестивальном Витебске, какие у вас вообще впечатления от города?

Евгений Кульмис:

Город прекрасный, мы с Михаилом любим все новое. Мы ходили в музей-квартиру Шагала, у вас есть храм замечательный, костел – мы там тоже были. Типа Арбата у вас есть такая улочка, это было в прошлый раз, а завтра, может быть, что-нибудь продолжим.

Михаил Кузнецов:

На кораблике прокатились. Замечательно, здесь всегда что-то новое происходит, всегда очень радостно. Вроде одна и та же сцена, а весь антураж вокруг нее всегда меняется в лучшую сторону.

После фестиваля возвращаемся в Москву – у нас гастроли по Латинской Америке

Юлия Самусенко:

Какие планы на ближайшие дни, помимо творческих, творчества, выступлений.

Евгений Кульмис:

После «Славянского базара» мы едем в Челябинск, я оттуда родом. Тем более мне это отрадно, у нас там будет мероприятие на улице. После этого мы возвращаемся в Москву. У нас гастроли по Латинской Америке. Это «Песни Победы» – наш проект, который мы каждый год реализуем.