«Наш матч состоится при любой погоде». Интервью с «Хором Турецкого» прямо из фестивального Витебска

Гости программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – солисты арт-группы «Хор Турецкого» Евгений Кульмис и Михаил Кузнецов.
Юлия Самусенко, ведущая:
Рады вас приветствовать в фестивальном Витебске, расскажите о ваших впечатлениях на «Славянском базаре»?
Гости программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – солисты арт-группы «Хор Турецкого» Евгений Кульмис и Михаил Кузнецов.
Юлия Самусенко, ведущая:
Рады вас приветствовать в фестивальном Витебске, расскажите о ваших впечатлениях на «Славянском базаре»?
Евгений Кульмис, солист арт-группы «Хор Турецкого»:
В этом году уже 20 лет, как мы ездим на «Славянский базар». Первый раз это было в 2002 году, и для нас это большая честь и удовольствие приезжать и выступать на таком грандиозном музыкальном событии.
Михаил Кузнецов, солист арт-группы «Хор Турецкого»:
Это не только музыкальный фестиваль. Это фестиваль дружбы, счастья, молодости и всех тех, кто любит жизнь вообще.
Юлия Самусенко:
Вы не первый раз в фестивальном Витебске, какие у вас вообще впечатления от города?
Евгений Кульмис:
Город прекрасный, мы с Михаилом любим все новое. Мы ходили в музей-квартиру Шагала, у вас есть храм замечательный, костел – мы там тоже были. Типа Арбата у вас есть такая улочка, это было в прошлый раз, а завтра, может быть, что-нибудь продолжим.
Михаил Кузнецов:
На кораблике прокатились. Замечательно, здесь всегда что-то новое происходит, всегда очень радостно. Вроде одна и та же сцена, а весь антураж вокруг нее всегда меняется в лучшую сторону.
Юлия Самусенко:
Какие планы на ближайшие дни, помимо творческих, творчества, выступлений.
Евгений Кульмис:
После «Славянского базара» мы едем в Челябинск, я оттуда родом. Тем более мне это отрадно, у нас там будет мероприятие на улице. После этого мы возвращаемся в Москву. У нас гастроли по Латинской Америке. Это «Песни Победы» – наш проект, который мы каждый год реализуем.
Михаил Кузнецов:
Так много здесь знакомых лиц. В ближайшие два дня мы посетим и встретимся со своими старыми друзьями, обменяемся информацией. Посидим за столом.
Юлия Самусенко:
Люди узнают, подходят за автографом, как-то реагируют?
Михаил Кузнецов:
Я люблю в этом плане надеть очки, капюшончик, коротенькие шорты. Ты вроде как сел на велосипед и растворился в толпе.
Юлия Самусенко:
Публика в Витебске какая? Как вас встречают?
Евгений Кульмис:
Прекрасно. Теплая, отзывчивая публика и всегда она очень хорошо реагирует на «Хор Турецкого», поэтому мы любим здесь быть.
Михаил Кузнецов:
Вообще Республика Беларусь очень теплая, нежная, приветливая.
Евгений Кульмис:
И любимая нами.
Михаил Кузнецов:
Совершено верно. И не только Витебск. Мы были в Бресте 22 числа.
Евгений Кульмис:
А потом в Минске 3 июля.
Юлия Самусенко:
Что для вас лично значит «Славянский базар».
Евгений Кульмис:
Для нас большая честь здесь находиться. Это встреча с артистами, которые уже мэтры и с которыми знакомы – всегда с удовольствием с ними общаемся, плюс возможность послушать каких-то новых исполнителей талантливых, а это очень важно.
Юлия Самусенко:
Каждый год практически приезжаете в Витебск, может быть, ходите в какие-то заведения, пробуете белорусские драники?
Евгений Кульмис:
Это обязательно.
Михаил Кузнецов:
Это по умолчанию, как мы сейчас говорим.
Евгений Кульмис:
Ну мы же не только ради драников сюда приезжаем.
Михаил Кузнецов:
Конечно, нет. Но здесь необычайная атмосфера. Потом, это все-таки лето, а лето – это маленькая жизнь, потому оно так быстро проходит. Видите: уже начало проходить.
Юлия Самусенко:
Это, наверное, символ «Славянского базара», каждый год дождь.
Евгений Кульмис:
А в Москве за 30 сейчас, так что можно немножко освежиться.
Михаил Кузнецов:
Наш матч состоится при любой погоде в нашем случае.
Евгений Кульмис:
Это правда.
Юлия Самусенко:
Спасибо вам большое за интересный разговор и хорошего выступления.
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