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В Полоцке спасатели помогли девочке, которая застряла между деревьями

18 июля 2022 09:04
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Новости Беларуси. В Полоцке спасатели пришли на помощь девочке, у которой нога застряла между деревьями. В момент приезда сотрудников рядом с ребенком находилась мама, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Полоцке спасатели помогли девочке, которая застряла между деревьями-1

Она поддерживала дочь, чтобы избежать травмы. С помощью специального оборудования спасатели разжали дерево и освободили девочку. Помощь медиков не понадобилась.

А в Молодечненском районе накануне вечером искали заблудившуюся пенсионерку. Она ушла в лес и не выходила на связь. Тревогу забил сын и сообщил о случившемся в МЧС. На поиски отправились районные спасатели, работники пожарного аварийно-спасательного отряда, лесники и родственники. Спустя какое-то время женщина позвонила дочери, сказав, что видит поле. Обнаружили ее вблизи деревни Залесье с помощью квадрокоптера. Женщина была в сознании, однако потребовалась госпитализация.

# МЧС Беларуси # общество # Новости Витебска и Витебской области # Фотофакт

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