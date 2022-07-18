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Марта Вереккья на «Славянском базаре»: я очень счастлива, я очень рада, что этот приз увезу в Италию

18 июля 2022 09:03
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Новости Беларуси. Главная интрига международного фестиваля искусств разрешилась ночью 18 июля. Гран-при конкурса молодых исполнителей завоевала белоруска – Анна Трубецкая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Итальянка, которая составила конкуренцию нашей участнице, получила диплом лауреата первой степени. Марта уступила всего два балла. Второе место разделили участницы из России и Болгарии. Сразу два дипломанта и на третьей позиции. Это солисты из Армении и Кыргызстана.

Марта Вереккья на «Славянском базаре»: я очень счастлива, я очень рада, что этот приз увезу в Италию-1

Марта, обладательница диплома лауреата первой степени XXХI Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2022» (Италия):
Я очень счастлива, я очень рада, что этот приз увезу в Италию. Я ничуть не огорчена, я очень счастлива. Вы даже не представляете, какие у меня эмоции, что у меня творится в душе. Это просто что-то невероятное.

XXХI Международный фестиваль искусств «Славянский базар» официально завершился. Церемония закрытия прошла в Летнем амфитеатре с аншлагом. На сцене – россыпь звезд: Анатолий Ярмоленко, Игорь Николаев, Елена Ваенга, Наталья Подольская. Впрочем, 18 июля форум еще продолжит работу. В афише – театральные встречи, а также концерт звезд «Шансон-TB».

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# Славянский базар в Витебске-2022 # общество # Марта Вереккья # Анатолий Ярмоленко # Игорь Николаев # Елена Ваенга # Наталья Подольская # Новости Витебска и Витебской области # Фотофакт

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