Марта Вереккья на «Славянском базаре»: я очень счастлива, я очень рада, что этот приз увезу в Италию

Итальянка, которая составила конкуренцию нашей участнице, получила диплом лауреата первой степени. Марта уступила всего два балла. Второе место разделили участницы из России и Болгарии. Сразу два дипломанта и на третьей позиции. Это солисты из Армении и Кыргызстана.

Марта, обладательница диплома лауреата первой степени XXХI Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2022» (Италия):

Я очень счастлива, я очень рада, что этот приз увезу в Италию. Я ничуть не огорчена, я очень счастлива. Вы даже не представляете, какие у меня эмоции, что у меня творится в душе. Это просто что-то невероятное.

XXХI Международный фестиваль искусств «Славянский базар» официально завершился. Церемония закрытия прошла в Летнем амфитеатре с аншлагом. На сцене – россыпь звезд: Анатолий Ярмоленко, Игорь Николаев, Елена Ваенга, Наталья Подольская. Впрочем, 18 июля форум еще продолжит работу. В афише – театральные встречи, а также концерт звезд «Шансон-TB».