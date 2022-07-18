Марта Вереккья на «Славянском базаре»: я очень счастлива, я очень рада, что этот приз увезу в Италию

Новости Беларуси. Главная интрига международного фестиваля искусств разрешилась ночью 18 июля. Гран-при конкурса молодых исполнителей завоевала белоруска – Анна Трубецкая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Итальянка, которая составила конкуренцию нашей участнице, получила диплом лауреата первой степени. Марта уступила всего два балла. Второе место разделили участницы из России и Болгарии. Сразу два дипломанта и на третьей позиции. Это солисты из Армении и Кыргызстана.
Марта, обладательница диплома лауреата первой степени XXХI Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2022» (Италия):
Я очень счастлива, я очень рада, что этот приз увезу в Италию. Я ничуть не огорчена, я очень счастлива. Вы даже не представляете, какие у меня эмоции, что у меня творится в душе. Это просто что-то невероятное.
XXХI Международный фестиваль искусств «Славянский базар» официально завершился. Церемония закрытия прошла в Летнем амфитеатре с аншлагом. На сцене – россыпь звезд: Анатолий Ярмоленко, Игорь Николаев, Елена Ваенга, Наталья Подольская. Впрочем, 18 июля форум еще продолжит работу. В афише – театральные встречи, а также концерт звезд «Шансон-TB».
Анна Трубецкая: «Силы придавало осознание того, что 70 баллов. Это лидерские позиции» – подробнее здесь.