Анна Трубецкая: «Силы придавало осознание того, что 70 баллов. Это лидерские позиции»

Награду победительнице вручила председатель жюри, народная артистка Росcии Лариса Долина. В фавориты наша представительница вышла уже по итогам первого конкурсного дня, набрав максимальное количество баллов. Вместе с ней лидировала и итальянка Марта. Но исполнение Анной Трубецкой мирового хита во второй день покорило судей песенного конкурса. Все члены жюри поставили Анне Трубецкой 10 баллов.

Анна Трубецкая, обладательница Гран-при XXХI Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2022»:

Вчера было труднее. Вчера была не прощупана сцена. Не прощупан зритель, конечно, до того момента, пока не открылись двери и кулисы, пока я не осознала то, что вся страна в моменте со мной. Вчера было волнительно, потому что первое выступление. Сегодня силы придавало осознание того, что 70 баллов. Это лидерские позиции, которые давали мне запал, для того чтобы не занять меньшее количество баллов, конечно, выбора у меня не было. Рвала сцену, если бы могла упасть и провалиться под нее. Вот сделала бы, клянусь.