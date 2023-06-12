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Почему ипэшники стали говорить, что как-то не очень удобно? Гриц назвал несколько факторов

12 июня 2023 17:05
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Новости Беларуси. Новации и предприимчивость. Зачем нужна правовая трансформация системы малого и среднего бизнеса? Когда законопроект о предпринимательской деятельности поменяет статус и станет официальным руководством к действию? Какие принципы ложатся в основу таких перемен? И почему главная цель – улучшить бизнес-среду? Деловые круги на площадке ток-шоу «По существу» разложат новый кейс для коммерции.

«Неужели государство не помогает, а только раздражает?» Так ли все плохо у ИП – рассказал аналитик.

Кирилл Казаков, СТВ:
Смотрите, мы как раз таки в прошлой программе касаемо этой темы говорили о том, что это удобно для тех, кто оказывает услугу: получил деньги, отчислил или обозначил, сколько. А люди, которые, условно, творческих профессий, как раз таки столкнулись с тем, что… Как я говорил: свадебные ведущие – для них это беда случилась. Или же, как Алена стала говорить, например, почему ипэшники стали говорить, что как-то не очень удобно? Смотрите, есть один предприниматель, на него работают пять человек. Он организовывает фирму, платит какие-то определенные налоги. Но как только он всех этих своих людей переводит в статус ИП, он налоги платит в три раза меньше. И тут вы говорите: мы это делаем, чтобы стало лучше. Но люди-то видят, что не лучше. Может быть, слово «справедливость» пропустили?

Почему ипэшники стали говорить, что как-то не очень удобно? Гриц назвал несколько факторов-1

Георгий Гриц, экономический аналитик:
Смотрите, тут еще один фактор, очень существенный. Это декриминализация. Сегодня, к сожалению, это в разы, если на порядок, меньше налогообложения. Некоторые называют это налоговой оптимизацией, фискальные органы говорят: уход от налогов. Это фактор, который, в общем-то, мне кажется, я в этой среде как бы тусуюсь, имею какие-то отношения. Я вам скажу, что этот фактор, кстати, сыграл ключевое значение. Потому что маржинальность, выгода для бюджета как такового, если убрать фактор криминализации, – не существенная прибыль. Я вам приведу цифру. То ли министр экономики, то ли Министерство финансов говорили. В 2023 году, текущем году, вот эти изменения, которые будут, принесут в бюджет всего лишь (с моей точки зрения) порядка меньше полумиллиона белорусских рублей. А в последующем эта сумма – несколько десятков тысяч.

Кирилл Казаков:
На каждого ипэшника разделить, так это же хорошая сумма каждому.

Георгий Гриц:
По ипэшникам отдельная история, надо говорить. То есть тогда, когда более 100 тысяч ипэшников сами себе начисляют зарплату меньше прожиточного минимума. Вот вам факт. А потом нечего на зеркало пенять.

«Одномоментная передача компетенций. В один день». Для чего затевались изменения в закон о предпринимательстве? Читайте здесь.

# Налоги # общество # Георгий Гриц # Кирилл Казаков # Алена Сырова # Фотофакт

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