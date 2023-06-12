Почему ипэшники стали говорить, что как-то не очень удобно? Гриц назвал несколько факторов

Новости Беларуси. Новации и предприимчивость. Зачем нужна правовая трансформация системы малого и среднего бизнеса? Когда законопроект о предпринимательской деятельности поменяет статус и станет официальным руководством к действию? Какие принципы ложатся в основу таких перемен? И почему главная цель – улучшить бизнес-среду? Деловые круги на площадке ток-шоу «По существу» разложат новый кейс для коммерции.

«Неужели государство не помогает, а только раздражает?» Так ли все плохо у ИП – рассказал аналитик.

Кирилл Казаков, СТВ:

Смотрите, мы как раз таки в прошлой программе касаемо этой темы говорили о том, что это удобно для тех, кто оказывает услугу: получил деньги, отчислил или обозначил, сколько. А люди, которые, условно, творческих профессий, как раз таки столкнулись с тем, что… Как я говорил: свадебные ведущие – для них это беда случилась. Или же, как Алена стала говорить, например, почему ипэшники стали говорить, что как-то не очень удобно? Смотрите, есть один предприниматель, на него работают пять человек. Он организовывает фирму, платит какие-то определенные налоги. Но как только он всех этих своих людей переводит в статус ИП, он налоги платит в три раза меньше. И тут вы говорите: мы это делаем, чтобы стало лучше. Но люди-то видят, что не лучше. Может быть, слово «справедливость» пропустили?