«Неужели государство не помогает, а только раздражает?» Так ли всё плохо у ИП – рассказал аналитик

Кирилл Казаков, СТВ: На самом деле, вот эта жилка наших предпринимателей – я не говорю о крупном бизнесе, а о том, которого коснулась эта система налогообложения, – когда они серьезно встают каждый день, у них меняется… Я понимаю, что у нас в системе образования несколько лет подряд меняются какие-то правила. Но вот предприниматели, поменялись правила, неужели это вызывает исключительно негатив? Неужели в этой истории государство не помогает, а только раздражает?

Георгий Гриц, экономический аналитик:

Я бы отметил два фактора. Первый фактор, вы совершенно справедливо сказали, что предпринимательство – это зона риска вообще для бизнеса. А для предпринимателей как таковых это двойной риск, потому что осуществляет деятельность за свой счет. То есть свои деньги, они ближе к себе, это накладывается. Это один момент. Второй момент – это то, что сегодня условия такие, что предпринимательство как таковое должно занимать социально ответственную позицию. И с этой точки зрения не только по отношению к государству по формированию, так сказать, каких-то социальных затрат, обороны и так далее. А в том числе, я бы сказал, социально ответственные по отношению к своим коллегам из бизнеса. То есть должны быть равные условия конкуренции. Как внутри одной, так сказать, тусовки. ИП – две системы налогообложения. В том числе по отношению к малому, среднему в частности и к государственным структурам в целом.

Кирилл Казаков:

Президент в прошлом году на Послании говорил: вы готовы платить хотя бы за свою безопасность? Ведь это вы правильно подметили. Наши предприниматели остались, как мне кажется, это мое сугубо личное мнение, где-то в конце 1990-х.

Георгий Гриц:

Нет, подождите. Еще один момент, который я отметил. Опять-таки, это данность, это наша ментальность. Белорусы всегда такие памяркоўныя, знаете, отсидеться, посмотреть. И даже тоже, как и вы, я, когда пригласили меня участвовать в передаче, поговорил с коллегами в разных органах госуправления, в том числе с самими ипэшниками. И есть такая, может быть, иждивенческая позиция недоверия. «А, вот, опять там государство за меня меня женило».