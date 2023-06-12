«Одномоментная передача компетенций. В один день». Для чего затевались изменения в закон о предпринимательстве?

Алена Сырова, СТВ: Как будто бы не принимали участия в подготовке этих изменений. Поправьте меня, если я не права. Для чего затевались эти изменения? Как я вижу, уже прозвучала мысль о справедливой конкуренции, потому что в какой-то момент у нас действительно были какие-то послабления. В том числе и налоговые. У нас появилось много опций, при которых люди могли бы заниматься своим делом. И при этом минимальные налоги уплачивать, да. Но одну и ту же символическую сумму, условно, уплачивал человек, который из соломки плетет коников, и такую же сумму выплачивал человек, у которого несколько в подчинении. То есть в какой-то момент стали злоупотреблять какими-то как будто бы лояльными аспектами, моментами. Поэтому это решили упорядочить. Верно?

Новости Беларуси. Новации и предприимчивость. Зачем нужна правовая трансформация системы малого и среднего бизнеса? Когда законопроект о предпринимательской деятельности поменяет статус и станет официальным руководством к действию? Какие принципы ложатся в основу таких перемен? И почему главная цель – улучшить бизнес-среду? Деловые круги на площадке ток-шоу «По существу» разложат новый кейс для коммерции.

Татьяна Бранцевич, заместитель министра экономики Беларуси:

Вы, конечно, правильно все говорите, но есть еще один такой момент. Мы общаемся, естественно, практически каждый день с бизнесом. Через обращения, через звонки – всячески. И есть такой момент. Смотрите, бизнес, вы правильно сказали, это бизнес, это риск. И кто входит в бизнес? Сначала мы, вроде, были самозанятыми, потом мы стали ИП. А следующая ступенька – это юридическое лицо. И здесь вопрос встал. Очень хороший пример. Мы, когда ездили и делали общественное обсуждение данного нормативного акта, который сейчас рассмотрен уже Палатой в первом чтении, в Бресте очень был хороший пример. Молодой человек говорит: вы знаете, я когда индивидуальным предпринимателем был и занимался там каким-то видом деятельности в сфере медицинских услуг и захотел перерегистрироваться в юридическое лицо, то мне пришлось потратить 1,5 года, чтобы переоформить свои компетенции. Разрешительные документы, договора аренды.

И вот этот вот пробел, чтобы его нивелировать, этот закон направлен. То есть это одномоментная передача компетенций. В один день. Конечно, бизнес – всегда настороженность. А почему настороженность? Это психологический факт. Все новое воспринимается плохо. Всегда. Пример такой даже я вам скажу. Мы общались с бизнесом еще в конце прошлого года, когда вводился профналог. Все плохо, все вообще непонятно.

Кирилл Казаков:

Это действительно. Все боялись.

Татьяна Бранцевич:

Сейчас, когда мы уже начали обсуждать вот этот законопроект, ни в одной аудитории, ни в одной области, ни в одном коллективе я не услышала, что это плохо. Все говорят: «Хорошо! А можно наш вид деятельности туда? А можно еще?» Потому что это стало удобно. Это приложение, это администрирование очень легкое. И сразу же исчисление твоего налога.