Дзермант: нужно активнее помогать отечественным разработчикам и производителям лекарств. От этого зависит наше будущее!

Время авторской журналистики. Алексей Дзермант и его рубрика «Смыслы» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алексей Дзермант, политолог:

Здравствуйте, я Алексей Дзермант, и мы поговорим о смыслах происходящего с нами и вокруг нас. Началось лето, сезон отпусков и оздоровления, и поэтому стоит еще раз обратиться к теме здоровья, тем более совсем недавно Президент проводил совещание по этому поводу. В нашем государстве не зря уделяется столько времени и средств на здравоохранение. И в этом – в хорошем смысле – мы наследники советской системы всеобщего здравоохранения. В Беларуси гарантируется достойный уровень базовой бесплатной медицины, которая доступна практически всем нашим гражданам. Конечно, есть и платные услуги, но цены на них гораздо меньше, чем во всех соседних странах. В свое время мы не пошли на введение страховой медицины, которая, как показывает опыт западных стран и России, на самом деле отсекает от качественного медицинского обслуживания очень многие слои населения. Если у тебя есть деньги, то ты отчисляешь много на медицинскую страховку и можешь покрыть расходы, а если нет, то дорогостоящие операции уже не можешь себе позволить. У нас же многие эти операции делают совершенно бесплатно, они доступны даже для тех, у кого не хватило бы на это средств, будь они исключительно платными.

К этому добавим и настоящую «охоту за головами», то есть за кадрами и специалистами из медицинской сферы, которые ведут соседние западные страны. Им очень выгодно переманить, купить качественно подготовленного у нас медика к себе. И с этим тоже надо разбираться, закреплять выпускников медицинских вузов на местах и именно в нашей стране. Есть и еще одна важнейшая медицинская тема. Импортозамещение в сфере лекарственных средств. Не секрет, что производство медикаментов – это одна из самых прибыльных отраслей в экономике. В мире говорят о так называемой Big Pharma – конгломерате крупнейших фармацевтических корпораций, которые контролируют рынки многих стран. Они не просто контролируют и извлекают прибыль, но могут в какой-то момент начать санкционную политику против неугодных стран, блокировать поставку необходимых медикаментов туда, куда укажут западные политики. А это уже вопрос о жизни и здоровье наших людей. Мы не можем позволить себе критической зависимости от западных фармацевтических корпораций. Поэтому вопрос импортозамещения в этой сфере стоит очень остро.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

С лекарствами полный бардак. Кто хочет – тот берет, кто хочет – тот несет, куда захочет – туда и несет. А какие меры приняты по расширению производства востребованных препаратов? Во время Жарко [Василий Жарко, бывший министр здравоохранения – прим. ред.] доложили: больше 50 % начали производить собственных препаратов. И остановились.