Дзермант: нужно активнее помогать отечественным разработчикам и производителям лекарств. От этого зависит наше будущее!

Время авторской журналистики. Алексей Дзермант и его рубрика «Смыслы» в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Время авторской журналистики. Алексей Дзермант и его рубрика «Смыслы» в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Алексей Дзермант, политолог:
Здравствуйте, я Алексей Дзермант, и мы поговорим о смыслах происходящего с нами и вокруг нас.
Началось лето, сезон отпусков и оздоровления, и поэтому стоит еще раз обратиться к теме здоровья, тем более совсем недавно Президент проводил совещание по этому поводу.
В нашем государстве не зря уделяется столько времени и средств на здравоохранение. И в этом – в хорошем смысле – мы наследники советской системы всеобщего здравоохранения. В Беларуси гарантируется достойный уровень базовой бесплатной медицины, которая доступна практически всем нашим гражданам. Конечно, есть и платные услуги, но цены на них гораздо меньше, чем во всех соседних странах.
В свое время мы не пошли на введение страховой медицины, которая, как показывает опыт западных стран и России, на самом деле отсекает от качественного медицинского обслуживания очень многие слои населения. Если у тебя есть деньги, то ты отчисляешь много на медицинскую страховку и можешь покрыть расходы, а если нет, то дорогостоящие операции уже не можешь себе позволить.
У нас же многие эти операции делают совершенно бесплатно, они доступны даже для тех, у кого не хватило бы на это средств, будь они исключительно платными.
Конечно, у нас хватает проблем в медицине, и именно поэтому к ней такое пристальное внимание Президента. Во-первых, нужно сохранять качество и уровень доступности медицинского обслуживания, и не только в крупных городах, но и на селе.
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Во-вторых, у нас есть определенные проблемы с кадрами, вернее, с их утечкой. Государство тратит немалые средства на подготовку специалистов, причем специалистов, которые должны помогать нашим людям. А часто так получается, что существует нехватка этих самых специалистов на местах, что они не доходят туда, где в них остро нуждаются.
К этому добавим и настоящую «охоту за головами», то есть за кадрами и специалистами из медицинской сферы, которые ведут соседние западные страны. Им очень выгодно переманить, купить качественно подготовленного у нас медика к себе. И с этим тоже надо разбираться, закреплять выпускников медицинских вузов на местах и именно в нашей стране.
Есть и еще одна важнейшая медицинская тема. Импортозамещение в сфере лекарственных средств. Не секрет, что производство медикаментов – это одна из самых прибыльных отраслей в экономике.
В мире говорят о так называемой Big Pharma – конгломерате крупнейших фармацевтических корпораций, которые контролируют рынки многих стран. Они не просто контролируют и извлекают прибыль, но могут в какой-то момент начать санкционную политику против неугодных стран, блокировать поставку необходимых медикаментов туда, куда укажут западные политики.
А это уже вопрос о жизни и здоровье наших людей. Мы не можем позволить себе критической зависимости от западных фармацевтических корпораций. Поэтому вопрос импортозамещения в этой сфере стоит очень остро.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
С лекарствами полный бардак. Кто хочет – тот берет, кто хочет – тот несет, куда захочет – туда и несет. А какие меры приняты по расширению производства востребованных препаратов? Во время Жарко [Василий Жарко, бывший министр здравоохранения – прим. ред.] доложили: больше 50 % начали производить собственных препаратов. И остановились.
Рассмотрим только один, но крайне важный пример. Заболевания, вызывающие женское бесплодие. Эта тема связана с демографией, с демографической безопасностью. Так вот, в Беларуси есть свои оригинальные лекарства, которые лечат болезни, вызывающие бесплодие.
Лекарства есть, но купить их свободно нельзя. Потому как нет массового производства, требуются постоянные экспертизы и проверки, в общем, бюрократическая волокита, которая не может позволить белорусскому разработчику и производителю помогать простым людям.
В этом и проблема – можно разработать уникальные препараты, но дойдут они до потребителя только через препоны и длительное время. И не факт, что к этому не причастна та самая Big Pharma, не заинтересованная в появлении конкурентов.
Так что, если мы хотим суверенитета и в этой сфере, а это значит, здоровья и роста численности наших людей, придется разбираться и с этим, более активно помогать отечественным разработчикам и производителям лекарств. От этого зависит наше будущее.