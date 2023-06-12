Какой он, белорусский бизнесмен? Описали психологический портрет предпринимателя
Новости Беларуси. Новации и предприимчивость. Зачем нужна правовая трансформация системы малого и среднего бизнеса? Когда законопроект о предпринимательской деятельности поменяет статус и станет официальным руководством к действию? Какие принципы ложатся в основу таких перемен? И почему главная цель – улучшить бизнес-среду? Деловые круги на площадке ток-шоу «По существу» разложили новый кейс для коммерции.
Георгий Гриц, экономический аналитик:
С прошлого года пошел тренд: упорядочивание в равных условиях конкуренции. Старт объявлен, тренд понятен, перерегистрация с частного бизнеса юридического лица. Сколько процентов за эти полгода изменилось? 2 %. Пока в шею не погонишь… Зачем уходить, когда в разы, в десятки процентов льгот? А вдруг опять пронесет.
Алена Сырова, СТВ:
Почему так? Почему не произошло этого взрывного роста перерегистрации до момента, пока дедлайн не наступил?
Жанна Тарасевич, директор Бизнес-союза предпринимателей и нанимателей имени профессора Кунявского:
Потому что это действительно психологический аспект. Мы не хотим меняться. У нас есть телефон, мы научились работать на кнопочном, а уже со смартфоном не всегда готовы работать. Это вопрос информации, обучения, примерки на себя той одежды, которая будет с точки зрения – будет мне хорошо или плохо. Здесь иногда работает сарафанное радио.
Алена Сырова:
Не хорошо или плохо, а выгодно мне или не выгодно.
Жанна Тарасевич:
Для предпринимателя это практически то же самое. С другой стороны, если мы говорим про еще предпринимателя, он точно так же думает, что будет завтра. А вдруг отменят? А вдруг изменят?
Кирилл Казаков, СТВ:
Любой предприниматель должен рисковать и чаще всего идти на шаг впереди всех остальных. Неужели в этой ситуации люди, которые привыкли рисковать и делать шаг в неизвестность, думают: давай-ка я посижу и подумаю, вдруг меня это не коснется? Это же смешно.
Жанна Тарасевич:
Здесь есть еще один момент. Это вопрос возраста и вида деятельности. Если брать организованный бизнес, безусловно, он смотрит на шаг вперед. Если брать сегодняшнего предпринимателя, если мы посмотрим на портрет, это практически 40+, а то и 50+.
Георгий Гриц:
А где 40 минус? Мне, наоборот, кажется, что молодежь не загонишь на предприятия.
Жанна Тарасевич:
Как раз таки 40 минус – либо в юридических лицах, либо в наемных работниках, либо уехали из страны. Поверьте, если брать молодежь, они обычно регистрируют коммерческую организацию.
Алена Сырова:
А почему?
Жанна Тарасевич:
Наверное, они привыкли делить риски, потому что это, как правило, не унитарное предприятие. Это, как правило, общество с ограниченной ответственностью, где есть несколько человек, которое собирает уставный фонд и развивается.
Кирилл Казаков:
Раньше были обычные вещевые рынки. Сейчас они начинают исчезать. Я сначала думал: может быть, люди в магазин стали ходить. Нет. Все эти предприниматели перешли в интернет. И какой-нибудь «Вайлдбериз» сейчас – это основной рынок всех райцентров. Это же тоже риск, но в этом они научились. А платить по-нормальному налоги – нет. Вместо рынка они выставляют фотографии – и все.