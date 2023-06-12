Какой он, белорусский бизнесмен? Описали психологический портрет предпринимателя

Новости Беларуси. Новации и предприимчивость. Зачем нужна правовая трансформация системы малого и среднего бизнеса? Когда законопроект о предпринимательской деятельности поменяет статус и станет официальным руководством к действию? Какие принципы ложатся в основу таких перемен? И почему главная цель – улучшить бизнес-среду? Деловые круги на площадке ток-шоу «По существу» разложили новый кейс для коммерции.

Георгий Гриц, экономический аналитик:

С прошлого года пошел тренд: упорядочивание в равных условиях конкуренции. Старт объявлен, тренд понятен, перерегистрация с частного бизнеса юридического лица. Сколько процентов за эти полгода изменилось? 2 %. Пока в шею не погонишь… Зачем уходить, когда в разы, в десятки процентов льгот? А вдруг опять пронесет. Алена Сырова, СТВ:

Почему так? Почему не произошло этого взрывного роста перерегистрации до момента, пока дедлайн не наступил?

Жанна Тарасевич, директор Бизнес-союза предпринимателей и нанимателей имени профессора Кунявского:

Потому что это действительно психологический аспект. Мы не хотим меняться. У нас есть телефон, мы научились работать на кнопочном, а уже со смартфоном не всегда готовы работать. Это вопрос информации, обучения, примерки на себя той одежды, которая будет с точки зрения – будет мне хорошо или плохо. Здесь иногда работает сарафанное радио. Алена Сырова:

Не хорошо или плохо, а выгодно мне или не выгодно. Жанна Тарасевич:

Для предпринимателя это практически то же самое. С другой стороны, если мы говорим про еще предпринимателя, он точно так же думает, что будет завтра. А вдруг отменят? А вдруг изменят?

Кирилл Казаков, СТВ:

Любой предприниматель должен рисковать и чаще всего идти на шаг впереди всех остальных. Неужели в этой ситуации люди, которые привыкли рисковать и делать шаг в неизвестность, думают: давай-ка я посижу и подумаю, вдруг меня это не коснется? Это же смешно. Жанна Тарасевич:

Здесь есть еще один момент. Это вопрос возраста и вида деятельности. Если брать организованный бизнес, безусловно, он смотрит на шаг вперед. Если брать сегодняшнего предпринимателя, если мы посмотрим на портрет, это практически 40+, а то и 50+.