Ведущие профсоюзы Франции готовятся к новым акциям протеста

Объединения трудящихся выдвинули властям ультиматум. Они требуют полного отказа от планов прежнего правительства по экономии бюджета, снижении пенсий, соцвыплат и зарплат в госсекторе. Если к 24 сентября власти не определятся с ответом, профсоюзы обещают назначить новый день забастовок и манифестаций.

Масштабный общенациональный протест против мер жесткой экономии прошел во Франции накануне. По данным СМИ, на улицы страны вышло около миллиона человек. В Париже и других крупных городах мирные акции быстро переросли в стычки с полицией. Правоохранители применяли слезоточивый газ и водометы. Согласно последним данным, в минувшую ночь были задержаны более 300 человек.

Напомним, первые акции гражданского неповиновения вспыхнули 10 сентября – на следующий день после избрания нового главы правительства Франции. Себастьен Лекорню должен решить задачу, на которой споткнулись предыдущие премьеры. А именно согласовать бюджет, который должен сократить растущий госдолг страны, при этом не посягая на кошельки рядовых французов.