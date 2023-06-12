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Биологическая угроза в Беларуси! Что делать? Под Слуцком прошла тренировка медиков

12 июня 2023 16:59
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Новости Беларуси. Учение по ликвидации очага опасной инфекции прошло в Минской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По легенде у отдыхающей санатория выявлен случай заражения вирусом Марбург.

Как остановить дальнейшее распространение коварной инфекции? Расскажет Глеб Прокофьев.

Биологическая угроза в Беларуси! Что делать? Под Слуцком прошла тренировка медиков-1

Загородный детский санаторий под Слуцком 12 июня стал местом проведения учения. По легенде сюда вместе с дочерью приехала отдыхать гражданка России. По замыслу женщина вернулась из заграничной командировки в Гвинею. Уже находясь в санатории, она пожаловалась на головную боль и спазм живота, а также резь в глазах. После осмотра дежурным врачом пациентке предварительно поставили диагноз – болезнь, вызванная вирусом Марбург. Далее работал врач-эпидемиолог.

Биологическая угроза в Беларуси! Что делать? Под Слуцком прошла тренировка медиков-4

За время перелета в самолете были ли у кого-то подобные симптомы?
Нет. Сидели сотрудники компании рядом. Ничего такого. Общались, разговаривали.

Ситуация хоть и вымышленная, но специалисты детально отработали алгоритм действий – от организации лечебных и санитарно-противоэпидемических мероприятий до локализации и ликвидации очага вирусной лихорадки.

Биологическая угроза в Беларуси! Что делать? Под Слуцком прошла тренировка медиков-7

Глеб Прокофьев, корреспондент:
В санаторий прибыли две бригады скорой помощи. Пациентку направят в Слуцкую центральную районную больницу. Там ее детально осмотрит врач-эпидемиолог. На другой машине эвакуируют из санатория дочь пациентки и дежурного врача.

Биологическая угроза в Беларуси! Что делать? Под Слуцком прошла тренировка медиков-10

Болезнь, вызванная вирусом Марбург, – тяжелое заболевание, часто заканчивается летальным исходом. Пока зарегистрированных вакцин или противовирусных препаратов ученые не придумали. Для эффективного подавления вспышек заболевания требуется комплекс принимаемых мер – от симптоматического лечения до выявления контактов.

В санатории Минской области выявили опасный вирус, вызывающий лихорадку – учения Минздрава. Читайте здесь.

Учение объединило работников санатория, медиков, а также сотрудников милиции и МЧС. Проверена их готовность к совместной работе в условиях более чем нестандартной для наших широт чрезвычайной ситуации.

Биологическая угроза в Беларуси! Что делать? Под Слуцком прошла тренировка медиков-13

Учения проводятся на постоянной основе. И такие тренировки медиков не теряют свою актуальность. Ведь с началом периода отпусков повышается риск завоза опасных инфекционных заболеваний. Стоит отметить, что в этом году Всемирной организацией здравоохранения зафиксирована вспышка вируса Марбург в Экваториальной Гвинее. Там от лихорадки с подтвержденным диагнозом скончались 12 человек и еще 23 с подозрениями на нее.

# Вирусные заболевания # общество # Глеб Прокофьев # Фотофакт

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