Биологическая угроза в Беларуси! Что делать? Под Слуцком прошла тренировка медиков

Новости Беларуси. Учение по ликвидации очага опасной инфекции прошло в Минской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По легенде у отдыхающей санатория выявлен случай заражения вирусом Марбург. Как остановить дальнейшее распространение коварной инфекции? Расскажет Глеб Прокофьев.

Загородный детский санаторий под Слуцком 12 июня стал местом проведения учения. По легенде сюда вместе с дочерью приехала отдыхать гражданка России. По замыслу женщина вернулась из заграничной командировки в Гвинею. Уже находясь в санатории, она пожаловалась на головную боль и спазм живота, а также резь в глазах. После осмотра дежурным врачом пациентке предварительно поставили диагноз – болезнь, вызванная вирусом Марбург. Далее работал врач-эпидемиолог.

– За время перелета в самолете были ли у кого-то подобные симптомы?

– Нет. Сидели сотрудники компании рядом. Ничего такого. Общались, разговаривали. Ситуация хоть и вымышленная, но специалисты детально отработали алгоритм действий – от организации лечебных и санитарно-противоэпидемических мероприятий до локализации и ликвидации очага вирусной лихорадки.

Глеб Прокофьев, корреспондент:

В санаторий прибыли две бригады скорой помощи. Пациентку направят в Слуцкую центральную районную больницу. Там ее детально осмотрит врач-эпидемиолог. На другой машине эвакуируют из санатория дочь пациентки и дежурного врача.

Болезнь, вызванная вирусом Марбург, – тяжелое заболевание, часто заканчивается летальным исходом. Пока зарегистрированных вакцин или противовирусных препаратов ученые не придумали. Для эффективного подавления вспышек заболевания требуется комплекс принимаемых мер – от симптоматического лечения до выявления контактов. В санатории Минской области выявили опасный вирус, вызывающий лихорадку – учения Минздрава. Читайте здесь. Учение объединило работников санатория, медиков, а также сотрудников милиции и МЧС. Проверена их готовность к совместной работе в условиях более чем нестандартной для наших широт чрезвычайной ситуации.