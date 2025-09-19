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Польша заявила о готовности к размещению ядерного оружия

19 сентября 2025 16:56
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Власти Польши, вместо того чтобы выстраивать с нашей страной конструктивный диалог, все глубже погружаются в оголтелый милитаризм, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент Кароль Навроцкий нынче бравирует трофеями, добытыми в зарубежных командировках. А именно поддержкой союзников по НАТО на размещение оружия массового поражения на территории Польши.

Польша заявила о готовности к размещению ядерного оружия-2

Сообщается, что эту инициативу возможно осуществить в рамках программы альянса по распределению ядерного оружия между его участниками. В так называемой ядерной «пятерке» симпотизирующие Варшаве США, Франция и Великобритания. 

К слову, Навроцкий недавно обсуждал этот вопрос с Трампом и Макроном. По прибытии в Польшу он успел заявить, что рассчитывает на тесное сотрудничество с Парижем и Вашингтоном в сфере стратегического вооружения.

Польша заявила о готовности к размещению ядерного оружия-4

Кароль Навроцкий, президент Польши:
Я считаю, что Польша должна быть частью программы ядерного обмена и должна иметь собственный ядерный потенциал: энергетический и военный. В этом суть польско-французского партнерства, и именно таким оно будет в соответствии с Нансийским договором, который я буду иметь удовольствие подписать как президент Республики Польша.

Подготовка почвы для удовлетворения ядерных амбиций Польши уже началась. Париж поставил в страну три истребителя «Рафаль», способных переносить стратегическое оружие. В свою очередь Госдеп США одобрил возможную продажу Варшаве ракет «Джавелин» на 780 миллионов долларов. 

# Международная политика

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