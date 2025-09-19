Власти Польши, вместо того чтобы выстраивать с нашей страной конструктивный диалог, все глубже погружаются в оголтелый милитаризм, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент Кароль Навроцкий нынче бравирует трофеями, добытыми в зарубежных командировках. А именно поддержкой союзников по НАТО на размещение оружия массового поражения на территории Польши.

Сообщается, что эту инициативу возможно осуществить в рамках программы альянса по распределению ядерного оружия между его участниками. В так называемой ядерной «пятерке» симпотизирующие Варшаве США, Франция и Великобритания.

К слову, Навроцкий недавно обсуждал этот вопрос с Трампом и Макроном. По прибытии в Польшу он успел заявить, что рассчитывает на тесное сотрудничество с Парижем и Вашингтоном в сфере стратегического вооружения.