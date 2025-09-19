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Литва окончательно отрезала себя от российских электросистем

19 сентября 2025 16:58
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Очередной энергетический подвиг Прибалтики. Литва отчиталась, что окончательно отрезала себя от российских электросистем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Литва окончательно отрезала себя от российских электросистем-2

Сегодня был завершен демонтаж трансграничных кабелей, соединявших страну с Калининградской областью. Уничтожено в общей сложности шесть линий электропередачи. В данный момент проходит демонтаж 12 ЛЭП на границе с Беларусью. А вместе с этим начинается и настоящая энергетическая независимость Прибалтики. Только вот сепарация происходит на фоне удручающих цифр. 

Так, в Литве в первую неделю сентября стоимость мегаватт-часа составила более 105 евро, учитывая, что полгода назад эта цифра была наполовину меньше. Решение о немедленной эвакуации Латвии, Литвы и Эстонии из энергетического кольца БРЭЛЛ было принято в феврале. В этот, по мнению европейских чиновников, порочный круг с советских времен входили Россия, Беларусь, а также страны Прибалтики. 

В момент отключения от своих соседей эксперты предупреждали о возможном росте цен на электроэнергию и стагнации промышленности у инициаторов разрыва. Сегодня, смотря на неспособность Евросоюза компенсировать нехватку энергии альтернативными источниками, можно лишь констатировать, что прогнозы сбываются. Тем временем суровая зима, которая вот-вот подберется к берегам Балтийского моря, не станет теплее от косых взглядов в сторону Беларуси и России.

# Международная политика

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