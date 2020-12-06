Почему держать порох сухим – не политическая прихоть Лукашенко, а задача государства? Разбираемся вместе
Новости Беларуси. Главная тема сегодня – общая безопасность. Объединить усилия против внешнего давления и вмешательства извне лидеров государств ОДКБ призывает Александр Лукашенко, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Евгений Поболовец, СТВ:
Это фрагмент культового фильма 80-х «Государственная граница. Год сорок первый». По сей день спорят историки – правильно ли делала советская власть, когда запрещала пограничникам поддаваться на провокации, боясь спровоцировать противника на агрессию. Война ведь все равно случилась.
Спустя годы кажется: мы все равно были обречены. Слишком сильна была сила с западной стороны границы. Но с этим доводом особо и не спорит никто. Трения идут по вопросу готовности советской армии, о качестве работы разведки. Ведь защищаться несколько легче, чем нападать. Особенно когда есть сразу две укрепительные линии обороны – Сталина (защищала Минск) и Молотова (защищала западную границу СССР, нынешнюю границу Беларуси). Ведь стремительный успех противника в первые месяцы войны довольно сложно оправдать одним лишь фактором внезапности.
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Евгений Поболовец:
Если не вдаваться в детали, кратко это выглядит так: мы оказались не готовы, противник наоборот – очень хорошо нас изучил и сработал по всей палитре наших слабых мест. Тут вам и информационная война во всей красе, и активная дезинформация по всем возможных каналам. И работа провокаторов – в форме советских воинов. Такие группы массово повреждали линии связи, блокировали дороги, отдельные части умышленно направляли под удары танков.
Мы все равно победили, но какой ценой? Потому фразу героини фильма уместно вспомнить и сегодня: порох нужно держать сухим. А к войне нужно быть готовым, а не отмахиваться от этой информации, как от назойливой мухи. Времена такие – не до шуток.
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Сначала было противостояние на улицах столицы. Якобы мирное, но на передовой 9 августа были крайне спортивные и бойкие молодые люди. А остановили их у стелы «Минск – город-герой» не потому, что место памятное. Не до символизма тогда было. За ней ведь не только резиденция Лукашенко...
Затем призывы к забастовкам рабочих. Остановить экономику страны – тут сразу две задачи: и ослабить позиции действующей власти, и приблизить к банкротству сами предприятия. Их потом будет легче купить за бесценок, а не по рыночной цене.
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Затем все большее «аполитичивание» протестной массы. Не просто акции против насилия, как было в середине августа, а против государства в целом. Так это преподносится сейчас. Это раскол самого общества: письма спортсменов против власти и массовый респект им за это. А если другой спортсмен подписал письмо за власть, то массовый буллинг: угрозы и оскорбления. Это демократия – не перепутайте.
Евгений Поболовец:
Что Беларусь не есть цель № 1 для Запада, это понятно. Но разве нам легче от осознания мысли, что главная цель – Россия? Уж сколько было войн, когда две мощные державы сталкивались лбами, а самые разрушительные последствия были для белорусов. Наполеон и Александр I, Франция и Россия... До Москвы и затем до Парижа первые и вторые прошли лишь раз, а вот через территорию Беларуси – дважды. Сначала шли на Москву, затем – на Париж. И каждый раз это разрушение и смерть, ужас и страх. У белорусов.
Затем Гитлер и Сталин. Германия и союзники – европейский союз того времени. СССР. Россия и еще 15 республик. И повторение истории. И погибший каждый третий белорус. Это вдвое больше, чем в Германии. По разным оценкам, там погиб каждый шестой.
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Евгений Поболовец:
Так что не будет преувеличением сказать: держать порох сухим – не политическая прихоть Лукашенко, а задача государства под названием Беларусь, Президент которого обязан предусмотреть и сделать все, чтобы не допустить масштабного кровопролития и потери суверенитета. На то он и Президент.
Напомним, Александр Лукашенко в 70-е служил в пограничных войсках. В советское время – это и чекист, и пограничник. И присяга. Белорусскому народу.