Почему держать порох сухим – не политическая прихоть Лукашенко, а задача государства? Разбираемся вместе

Евгений Поболовец, СТВ: Это фрагмент культового фильма 80-х «Государственная граница. Год сорок первый». По сей день спорят историки – правильно ли делала советская власть, когда запрещала пограничникам поддаваться на провокации, боясь спровоцировать противника на агрессию. Война ведь все равно случилась.

Спустя годы кажется: мы все равно были обречены. Слишком сильна была сила с западной стороны границы. Но с этим доводом особо и не спорит никто. Трения идут по вопросу готовности советской армии, о качестве работы разведки. Ведь защищаться несколько легче, чем нападать. Особенно когда есть сразу две укрепительные линии обороны – Сталина (защищала Минск) и Молотова (защищала западную границу СССР, нынешнюю границу Беларуси). Ведь стремительный успех противника в первые месяцы войны довольно сложно оправдать одним лишь фактором внезапности.

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Евгений Поболовец:

Если не вдаваться в детали, кратко это выглядит так: мы оказались не готовы, противник наоборот – очень хорошо нас изучил и сработал по всей палитре наших слабых мест. Тут вам и информационная война во всей красе, и активная дезинформация по всем возможных каналам. И работа провокаторов – в форме советских воинов. Такие группы массово повреждали линии связи, блокировали дороги, отдельные части умышленно направляли под удары танков.

Мы все равно победили, но какой ценой? Потому фразу героини фильма уместно вспомнить и сегодня: порох нужно держать сухим. А к войне нужно быть готовым, а не отмахиваться от этой информации, как от назойливой мухи. Времена такие – не до шуток.

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