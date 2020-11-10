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МИД Беларуси: мы не закрываем двери для диалога с нашими британскими партнерами

10 ноября 2020 14:58
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Новости Беларуси. Двум сотрудникам посольства Великобритании аннулировали дипломатические аккредитации и объявили персонами нон-грата, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Двум сотрудникам посольства Великобритании аннулировали дипломатические аккредитации

МИД Беларуси: мы не закрываем двери для диалога с нашими британскими партнерами-1

Анатолий Глаз, начальник управления информации и цифровой дипломатии – пресс-секретарь МИД:
Я хочу подчеркнуть, что данное решение является вынужденным и принято ввиду подтвержденного характера деструктивной деятельности указанных лиц. Этим решением, безусловно, мы ни коим образом не закрываем двери для диалога с нашими британскими партнерами и оставляем их открытыми.

МИД Беларуси: мы не закрываем двери для диалога с нашими британскими партнерами-4

Сложно представить такое поведение белорусских дипломатов в Великобритании и реакцию на это местных властей. Как итог: иностранцам аннулировали дипломатические аккредитации. Они уже покинули территорию страны. И в Беларусь британцы уже вряд ли смогут вернуться.

# Международная политика # Анатолий Глаз # Фотофакт

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