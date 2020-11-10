МИД Беларуси: мы не закрываем двери для диалога с нашими британскими партнерами

Новости Беларуси. Двум сотрудникам посольства Великобритании аннулировали дипломатические аккредитации и объявили персонами нон-грата, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Двум сотрудникам посольства Великобритании аннулировали дипломатические аккредитации

Анатолий Глаз, начальник управления информации и цифровой дипломатии – пресс-секретарь МИД:

Я хочу подчеркнуть, что данное решение является вынужденным и принято ввиду подтвержденного характера деструктивной деятельности указанных лиц. Этим решением, безусловно, мы ни коим образом не закрываем двери для диалога с нашими британскими партнерами и оставляем их открытыми.