МИД Беларуси: мы не закрываем двери для диалога с нашими британскими партнерами

Новости Беларуси. Двум сотрудникам посольства Великобритании аннулировали дипломатические аккредитации и объявили персонами нон-грата, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Двум сотрудникам посольства Великобритании аннулировали дипломатические аккредитации
Анатолий Глаз, начальник управления информации и цифровой дипломатии – пресс-секретарь МИД:
Я хочу подчеркнуть, что данное решение является вынужденным и принято ввиду подтвержденного характера деструктивной деятельности указанных лиц. Этим решением, безусловно, мы ни коим образом не закрываем двери для диалога с нашими британскими партнерами и оставляем их открытыми.
Сложно представить такое поведение белорусских дипломатов в Великобритании и реакцию на это местных властей. Как итог: иностранцам аннулировали дипломатические аккредитации. Они уже покинули территорию страны. И в Беларусь британцы уже вряд ли смогут вернуться.