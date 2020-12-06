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Российский профессор: наращивается военный потенциал Польши, Литвы и Латвии. Количество учений в год увеличилось в 3,5 раза

06 декабря 2020 17:55
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Новости Беларуси. Главная тема сегодня – общая безопасность. Объединить усилия против внешнего давления и вмешательства извне лидеров государств ОДКБ призывает Александр Лукашенко, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Александр Лукашенко: мир в очередной раз стоит на пороге развязывания неконтролируемой гонки вооружений

Российский профессор: наращивается военный потенциал Польши, Литвы и Латвии. Количество учений в год увеличилось в 3,5 раза-1

Евгений Поболовец, СТВ:
Нужно понимать: если на таком уровне прямым текстом говорят об угрозе, дело явно не в желании отдельных лидеров решать таким способом свои внутренние политические задачи.

Современная война – это в первую очередь не танки на полях сражений и самолетные баталии. Современная война – эдакий гибрид, где танки и самолеты как фактор устрашения.

Российский профессор: наращивается военный потенциал Польши, Литвы и Латвии. Количество учений в год увеличилось в 3,5 раза-4

Александр Тиханский, профессор Академии военных наук России:
Составляющая военная вторична, первична – политическая. Соответственно, как было заявлено, когда председательствовал на саммите ОДКБ Путин, говорил о том, что беспрецедентное вмешательство во внутренние дела Беларуси, беспрецедентное давление извне. Это все увязывается в один узел. Чисто военное вмешательство какое-то я бы исключил.

Российский профессор: наращивается военный потенциал Польши, Литвы и Латвии. Количество учений в год увеличилось в 3,5 раза-7

Евгений Поболовец:
Вот и получается: пока улицы Минска заняты протестами, вдоль границы наращивается военный потенциал. Казалось бы, зачем? Кто планирует нападать на ту же Польшу или страны Прибалтики? Но… Дополнительный американский контингент наращивается прямо сейчас.

Российский профессор: наращивается военный потенциал Польши, Литвы и Латвии. Количество учений в год увеличилось в 3,5 раза-10

Уже объявлено о создании новых объектов военной инфраструктуры. И недвусмысленные заявления НАТО о разработке некоей новой стратегической концепции.

Российский профессор: наращивается военный потенциал Польши, Литвы и Латвии. Количество учений в год увеличилось в 3,5 раза-13

Александр Тиханский:
Очень резко наращивается военный потенциал Польши, Литвы и Латвии, мы это просто чувствуем по всем проходящим у них учениям. Количество учений в год увеличилось в 3,5 раза. И доходит буквально так: одни учения заканчиваются, следующие начинаются. Практически череда учений не прерывается.

Источник военной угрозы сегодня явный, он очень четко вырисовывается и играет четкую, конкретную роль в военно-политических отношениях в нашем государстве.

Российский профессор: наращивается военный потенциал Польши, Литвы и Латвии. Количество учений в год увеличилось в 3,5 раза-16

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# Международная политика # общество # Евгений Поболовец # Александр Тиханский # Фотофакт

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