Российский профессор: наращивается военный потенциал Польши, Литвы и Латвии. Количество учений в год увеличилось в 3,5 раза

Новости Беларуси. Главная тема сегодня – общая безопасность. Объединить усилия против внешнего давления и вмешательства извне лидеров государств ОДКБ призывает Александр Лукашенко, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Александр Лукашенко: мир в очередной раз стоит на пороге развязывания неконтролируемой гонки вооружений

Евгений Поболовец, СТВ:

Нужно понимать: если на таком уровне прямым текстом говорят об угрозе, дело явно не в желании отдельных лидеров решать таким способом свои внутренние политические задачи. Современная война – это в первую очередь не танки на полях сражений и самолетные баталии. Современная война – эдакий гибрид, где танки и самолеты как фактор устрашения.

Александр Тиханский, профессор Академии военных наук России:

Составляющая военная вторична, первична – политическая. Соответственно, как было заявлено, когда председательствовал на саммите ОДКБ Путин, говорил о том, что беспрецедентное вмешательство во внутренние дела Беларуси, беспрецедентное давление извне. Это все увязывается в один узел. Чисто военное вмешательство какое-то я бы исключил.

Евгений Поболовец:

Вот и получается: пока улицы Минска заняты протестами, вдоль границы наращивается военный потенциал. Казалось бы, зачем? Кто планирует нападать на ту же Польшу или страны Прибалтики? Но… Дополнительный американский контингент наращивается прямо сейчас.

Уже объявлено о создании новых объектов военной инфраструктуры. И недвусмысленные заявления НАТО о разработке некоей новой стратегической концепции.