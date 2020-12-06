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Юрий Кнутов: политика Запада сводится к тому, чтобы изолировать Россию, лишить её ближайших союзников

06 декабря 2020 16:44
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Новости Беларуси. Объединить усилия против внешнего давления и вмешательства извне лидеров государств ОДКБ призывает Александр Лукашенко, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Юрий Кнутов: политика Запада сводится к тому, чтобы изолировать Россию, лишить её ближайших союзников-1

Этот год в зоне ответственности Организации, совершенно очевидно, войдет в историю как один из самых сложных периодов.

Военный историк: характер провокаций очень напоминает действия гитлеровской Германии перед 22 июня 1941 года

Юрий Кнутов: политика Запада сводится к тому, чтобы изолировать Россию, лишить её ближайших союзников-4

Юрий Кнутов, военный историк, директор музея войск ПВО (г. Балашиха, Московская область):
Политика Запада сейчас сводится к тому, чтобы максимально изолировать Россию, лишить ее ближайших союзников, создать на ее границах такое напряжение, чтобы все ресурсы внутренние, которые предназначены для решения социальных вопросов, направлялись на военные цели. Эта позиция находит свое воплощение в дестабилизации ситуации в таких странах, как Киргизия, Беларусь, Армения, Молдавия, Украина. Думаю, что, возможно, в перспективе и Таджикистан, с помощью тех террористов, которые находятся на территории Афганистана и прибыли туда из Сирии.

Это все называется глобально стратегией «Троянского коня», она утверждена в США.

# Международная политика # Юрий Кнутов # Евгений Поболовец # Фотофакт

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