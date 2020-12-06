Юрий Кнутов: политика Запада сводится к тому, чтобы изолировать Россию, лишить её ближайших союзников

Этот год в зоне ответственности Организации, совершенно очевидно, войдет в историю как один из самых сложных периодов.

Юрий Кнутов, военный историк, директор музея войск ПВО (г. Балашиха, Московская область):

Политика Запада сейчас сводится к тому, чтобы максимально изолировать Россию, лишить ее ближайших союзников, создать на ее границах такое напряжение, чтобы все ресурсы внутренние, которые предназначены для решения социальных вопросов, направлялись на военные цели. Эта позиция находит свое воплощение в дестабилизации ситуации в таких странах, как Киргизия, Беларусь, Армения, Молдавия, Украина. Думаю, что, возможно, в перспективе и Таджикистан, с помощью тех террористов, которые находятся на территории Афганистана и прибыли туда из Сирии.

Это все называется глобально стратегией «Троянского коня», она утверждена в США.