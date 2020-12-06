Депутат Игорь Мартынов: мы не отрицаем военную угрозу, которая сложилась в нашем регионе
Новости Беларуси. Главная тема сегодня – общая безопасность. Объединить усилия против внешнего давления и вмешательства извне лидеров государств ОДКБ призывает Александр Лукашенко, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Этот год в зоне ответственности Организации, совершенно очевидно, войдет в историю как один из самых сложных периодов. Причем как внутри нашей территории, так и на внешнем контуре. Международный порядок скатывается в сторону хаоса. Вот почему союзничество сейчас приобретает всё более весомый смысл.
«Во всех странах, в которых проводились цветные революции, всё шло идентично»
Игорь Мартынов, заместитель председателя Постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Весь принцип всех сценариев цветных революций понятен, ничего нового нет. Почитайте по Шарпу, который расписывает все эти сценарии.
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Во всех странах, в которых проводились цветные революции, все шло идентично. То есть скапливается группировка какая-то вдоль границ. Это просто как гарант проведения революции.
За спиной стоит щит, вот этот щит вдоль границы образовался. Является гарантом для того, чтобы провести можно было революцию на территории того или иного государства и под видом происходящей или уже прошедшей революции ввести туда войска на территорию и дальше установить комендантский час, временную администрацию. И уже в дальнейшем действовать по тем планам, целям, которые они перед собой поставили.
Мы не отрицаем военную угрозу, которая сложилась в нашем регионе
Мы уже переходим от вызовов и рисков к явным угрозам, которые уже существуют вблизи наших границ. Естественно, что уже не только политические, но и экономические санкции, которые вводятся, и то отношение, напряжение, которое скапливается в отношении нашего государства.
Мы уже сейчас можем с уверенностью сказать, что мы не отрицаем и ту военную угрозу, которая на сегодня сложилась в нашем регионе.
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Евгений Поболовец, СТВ:
А еще модернизация аэродромов, военно-морских баз, складов, центров, полигонов, строительство новых передовых баз, хранение вооружения, военной техники. И это не чьи-то фантазии, а вполне определенные данные. Как публично озвученные новости в тамошних СМИ, так и результат работы нашей, белорусской и всех стран ОДКБ разведки.
Существует взаимосвязь разведывательных служб, служб силового блока, которые обмениваются информацией
Игорь Мартынов:
Существует взаимосвязь полностью разведывательных всех служб, служб силового блока, которые обмениваются информацией различным образом. У нас есть радиоразведка, у нас есть космическая разведка. То есть получаются данные, и на основании этих данных мы можем делать такие выводы.
Каждый год те мероприятия боевой оперативной подготовки, которые проводятся на территории сопредельных государств, всегда согласовываются, всегда предупреждается, говорится сопредельным государствам о том, что будут проводиться те или иные мероприятия.
Когда мы видим, что в прошлом, позапрошлом годах эти мероприятия проводились каким-то меньшим образом, и когда мы видим, что сейчас эти мероприятия в два-три раза усиливаются, это дает основания.
Есть группировки спутниковые, которые ведут разведку со стороны иностранных государств. Мы знаем, что в нормальное время на территории Беларуси пролетало порядка 20-30 спутников различных иностранных государств, сейчас группировка скопилась и до 50-70 спутников, ежедневно пролетающих над территорией государства. С какой целью это все делают?