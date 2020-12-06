Депутат Игорь Мартынов: мы не отрицаем военную угрозу, которая сложилась в нашем регионе

Этот год в зоне ответственности Организации, совершенно очевидно, войдет в историю как один из самых сложных периодов. Причем как внутри нашей территории, так и на внешнем контуре. Международный порядок скатывается в сторону хаоса. Вот почему союзничество сейчас приобретает всё более весомый смысл.

Новости Беларуси. Главная тема сегодня – общая безопасность. Объединить усилия против внешнего давления и вмешательства извне лидеров государств ОДКБ призывает Александр Лукашенко, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Игорь Мартынов, заместитель председателя Постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Весь принцип всех сценариев цветных революций понятен, ничего нового нет. Почитайте по Шарпу, который расписывает все эти сценарии.

Военный историк: характер провокаций очень напоминает действия гитлеровской Германии перед 22 июня 1941 года

Во всех странах, в которых проводились цветные революции, все шло идентично. То есть скапливается группировка какая-то вдоль границ. Это просто как гарант проведения революции.

За спиной стоит щит, вот этот щит вдоль границы образовался. Является гарантом для того, чтобы провести можно было революцию на территории того или иного государства и под видом происходящей или уже прошедшей революции ввести туда войска на территорию и дальше установить комендантский час, временную администрацию. И уже в дальнейшем действовать по тем планам, целям, которые они перед собой поставили.

Мы не отрицаем военную угрозу, которая сложилась в нашем регионе

Мы уже переходим от вызовов и рисков к явным угрозам, которые уже существуют вблизи наших границ. Естественно, что уже не только политические, но и экономические санкции, которые вводятся, и то отношение, напряжение, которое скапливается в отношении нашего государства.