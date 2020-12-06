Военный историк: характер провокаций очень напоминает действия гитлеровской Германии перед 22 июня 1941 года

Новости Беларуси. Главная война идет за умы людей. И, как на любой войне, здесь также хороши все средства, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Юрий Кнутов, военный историк, директор музея войск ПВО (г. Балашиха, Московская область):

Те действия, которые сейчас использует Запад, это, конечно, открытая фальсификация, открытое давление на Беларусь и белорусский народ. И на Россию. Ситуация по ряду вопросов, не знаю, уместно говорить или нет, но вот если посмотреть на количество провокаций, которые совершаются в отношении России на границах Беларуси, других союзных с Россией стран, и характер этих провокаций очень напоминает действия гитлеровской Германии перед 22 июня 1941 года.