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Военный историк: характер провокаций очень напоминает действия гитлеровской Германии перед 22 июня 1941 года

06 декабря 2020 16:31
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Новости Беларуси. Главная война идет за умы людей. И, как на любой войне, здесь также хороши все средства, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Военный историк: характер провокаций очень напоминает действия гитлеровской Германии перед 22 июня 1941 года-1

Юрий Кнутов, военный историк, директор музея войск ПВО (г. Балашиха, Московская область):
Те действия, которые сейчас использует Запад, это, конечно, открытая фальсификация, открытое давление на Беларусь и белорусский народ. И на Россию. Ситуация по ряду вопросов, не знаю, уместно говорить или нет, но вот если посмотреть на количество провокаций, которые совершаются в отношении России на границах Беларуси, других союзных с Россией стран, и характер этих провокаций очень напоминает действия гитлеровской Германии перед 22 июня 1941 года.

# Международная политика # Юрий Кнутов # Евгений Поболовец # Фотофакт

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