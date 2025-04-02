Волейболистки «Минчанки» всухую проиграли соперницам из Краснодара

«Минчанка» проиграла «Динамо» из Краснодара в первом матче плей-офф Кубка России по волейболу. Подопечных Ольги Пальчевской уступили с сухим счетом – 0-3, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

После перерыва картина не изменилась. Южанки играли быстро и точно. У белорусок совсем не шел прием. Как итог разгромные 15:25. Конкурентная борьба завязалась только в третьем отрезке. Равные цифры на табло сохранялись до концовки. Но «Динамо» предприняло финишный рывок, ответить «Минчанка» не сумела. 17:25 – в сете и 0:3 – в матче.

Гости доминировали на паркете с первых розыгрышей. Их отрыв увеличивался в геометрической прогрессии, порой превышая 10 мячей. Лучик надежды появился только к концу первой партии. «Горожанки» достали несколько хороших розыгрышей в защите. Но дебют остался за россиянками – 25-17.

Ольга Пальчевская, главный тренер ВК «Минчанка»:

Мы просто с атакой своей не справились, не зарабатывали очки. Ну и по большому счету, тоже не надо забывать тот фактор, что у нас Надя Смирнова получила травму. И это основной принимающий игрок, который держал всю линию. В атаке она свое делала, что надо было по общей игре.

Поэтому на сегодняшний момент команда перестраивается. То есть мы пытаемся найти какие-то другие взаимодействия между собой. Пробуем разные варианты, которые могут положительно повлиять на игры. Мы где-то с приемом завалились немного, а второй момент – мы не могли забить.

Ответный матч пройдет 5 апреля. Чтобы продолжить борьбу белорускам предстоит совершить мини-чудо, забрав не только встречу, но и золотой сет.