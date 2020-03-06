Почему немцы хотели применить химоружие в ответ на атаку «катюшами» термитными снарядами

Юрий Кнутов, военный историк, директор музея войск ПВО (Москва, Россия):

Снаряды «катюша» оказались неэффективны при стрельбе по танкам. Нужно было прямое попадание, и калибр должен был быть очень большим. Для того чтобы бороться с танками, были придуманы термитные снаряды. И эти термитные снаряды применяли, в частности, при обороне Сталинграда.

«Катюша» с термитными снарядами – немцы были просто потрясены. Есть даже такая байка о том, что немцы якобы после того, как удар был нанесен по бронетехнике и очень успешно, они сказали, что если мы не прекратим применение этих снарядов, то они начнут против нас использовать химическое оружие. И мы, естественно, от этих снарядов отказались. Но снаряды имели наименование «КАТ». Вот отсюда тоже считается, что произошло название «катюша».