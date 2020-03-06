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Почему немцы хотели применить химоружие в ответ на атаку «катюшами» термитными снарядами

06 марта 2020 12:44
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Существует много версий, почему установку БМ-13 начали называть «катюшей». Одно из мнений связано с маркировкой самих снарядов – кумулятивный, артиллерийский, термитный, сокращено – «КАТ».

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Почему немцы хотели применить химоружие в ответ на атаку «катюшами» термитными снарядами-1

Юрий Кнутов, военный историк, директор музея войск ПВО (Москва, Россия):
Снаряды «катюша» оказались неэффективны при стрельбе по танкам. Нужно было прямое попадание, и калибр должен был быть очень большим. Для того чтобы бороться с танками, были придуманы термитные снаряды. И эти термитные снаряды применяли, в частности, при обороне Сталинграда.

«Катюша» с термитными снарядами – немцы были просто потрясены. Есть даже такая байка о том, что немцы якобы после того, как удар был нанесен по бронетехнике и очень успешно, они сказали, что если мы не прекратим применение этих снарядов, то они начнут против нас использовать химическое оружие. И мы, естественно, от этих снарядов отказались. Но снаряды имели наименование «КАТ». Вот отсюда тоже считается, что произошло название «катюша».

Почему немцы хотели применить химоружие в ответ на атаку «катюшами» термитными снарядами-4

Почему немцы хотели применить химоружие в ответ на атаку «катюшами» термитными снарядами-6

Почему немцы хотели применить химоружие в ответ на атаку «катюшами» термитными снарядами-8

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# Великая Отечественная война # общество # Вероника Гришкова # Юрий Кнутов # Фотофакт

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