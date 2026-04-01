Прямой эфир

Евросоюз готовится вывести свои финансы из-под контроля Вашингтона

01 апреля 2026 06:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Евросоюз планирует снизить зависимость от американской финансовой системы: Эмманюэль Макрон выступил с призывом разработать суверенную модель расчетов в ЕС, чтобы уменьшить влияние американских финансовых гигантов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евросоюз готовится вывести свои финансы из-под контроля Вашингтона-2

Сейчас до 70 % транзакций в еврозоне проходят через американские сети – в Европейском центробанке такую ситуацию считают структурной уязвимостью. Ранее ряд стран – Германия, Италия, Испания, Нидерланды и Польша – потребовали от Еврокомиссии срочной стратегии по снижению этой зависимости. Соответствующий проект развивается в рамках Европейской платежной инициативы и уже охватывает около 50 миллионов пользователей.

# Европейский союз # США

Другие новости рубрики

Все новости
Умер российский артист Николай Соловьев
01 апреля 2026 06:42

Умер российский артист Николай Соловьев

В Пакистане жертвами наводнений стали около 20 человек
01 апреля 2026 06:40

В Пакистане жертвами наводнений стали около 20 человек

ЕС выделил Киеву деньги за счет прибыли от активов РФ, речь идет о 80 млн евро
01 апреля 2026 06:34

ЕС выделил Киеву деньги за счет прибыли от активов РФ, речь идет о 80 млн евро