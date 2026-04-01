Евросоюз готовится вывести свои финансы из-под контроля Вашингтона

Евросоюз планирует снизить зависимость от американской финансовой системы: Эмманюэль Макрон выступил с призывом разработать суверенную модель расчетов в ЕС, чтобы уменьшить влияние американских финансовых гигантов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас до 70 % транзакций в еврозоне проходят через американские сети – в Европейском центробанке такую ситуацию считают структурной уязвимостью. Ранее ряд стран – Германия, Италия, Испания, Нидерланды и Польша – потребовали от Еврокомиссии срочной стратегии по снижению этой зависимости. Соответствующий проект развивается в рамках Европейской платежной инициативы и уже охватывает около 50 миллионов пользователей.