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Беларусь и Азербайджан продолжат развивать взаимодействие в строительной сфере

01 апреля 2026 06:46
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Белорусская строительная отрасль получила новые возможности для развития на азербайджанском рынке: Республиканский союз строителей и Ассоциация строителей и производителей Азербайджана заключили Меморандум о взаимопонимании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь и Азербайджан продолжат развивать взаимодействие в строительной сфере-2

Соглашение открывает широкие перспективы для сотрудничества: стороны будут обмениваться информацией, нормативными актами и передовыми технологиями, а также совместно обсуждать инновационные направления в строительстве.

Беларусь и Азербайджан продолжат развивать взаимодействие в строительной сфере-4

Рамиз Исаев, председатель правления Ассоциации строителей и производителей Азербайджана:
Наш визит здесь – посмотреть, как идет ваша стройка. Мы два-три дня здесь, поэтому посмотрим, как будет. И производство строительное посмотрим, как идет у вас. Нам очень нравится Беларусь и нашим компаниям очень интересно что-то сделать здесь.

Партнерство выглядит особенно перспективным: Беларусь славится высокими технологиями в строительной сфере, а Азербайджан активно развивает свою инфраструктуру.

# Международное сотрудничество # Беларусь-Азербайджан # Азербайджан

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