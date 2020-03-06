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Валентина Матвиенко в Брестской крепости: «Мы правда в неоплатном долгу перед вами»

06 марта 2020 14:08
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Новости Беларуси. На священной земле Брестской крепости невозможно сдержать эмоции – заявила при посещении цитадели Валентина Матвиенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Парламентская делегация России во главе с председателем Совета Федерации сегодня, 6 марта, посещает Брест. Коллег сопровождают белорусские парламентарии во главе с председателем Совета Республики Натальей Кочановой. К Вечному огню мемориала гости возложили венок и цветы.

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Валентина Матвиенко в Брестской крепости: «Мы правда в неоплатном долгу перед вами»-1

Валентина Матвиенко в Брестской крепости: «Мы правда в неоплатном долгу перед вами»-3

Валентина Матвиенко в Брестской крепости: «Мы правда в неоплатном долгу перед вами»-5

Валентина Матвиенко в Брестской крепости: «Мы правда в неоплатном долгу перед вами»-7

Парламентарии Беларуси и России ознакомились с новыми экспозициями мемориального комплекса. Валентина Матвиенко выразила глубокую благодарность сотрудникам, которые «бережно хранят священную память о бессмертном подвиге защитников крепости».

В одном из залов экспозиции спикеры встретились с ветеранами Великой Отечественной войны, в числе которых были и дети защитников Брестской крепости.

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Валентина Матвиенко в Брестской крепости: «Мы правда в неоплатном долгу перед вами»-10

Надежда Наганова, дочь защитника Брестской крепости:
Отец защищал Тереспольские ворота. Это как раз то место, куда немцы сразу и ринулись. Погиб в первые дни войны.

Валентина Матвиенко в Брестской крепости: «Мы правда в неоплатном долгу перед вами»-13

Валентина Матвиенко в Брестской крепости: «Мы правда в неоплатном долгу перед вами»-15

Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации Федерального Собрания России:
Мы правда в неоплатном долгу перед вами. Это не красивые слова. Спасибо! Вы гордитесь своими родителями. Мы гордимся вами. Это такое поколение сильных, мужественных, настоящих героических людей.

Валентина Матвиенко в Брестской крепости: «Мы правда в неоплатном долгу перед вами»-18

Валентина Матвиенко в Брестской крепости: «Мы правда в неоплатном долгу перед вами»-20

Валентина Матвиенко в Брестской крепости: «Мы правда в неоплатном долгу перед вами»-22

Валентина Матвиенко в Брестской крепости: «Мы правда в неоплатном долгу перед вами»-24

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Благодаря таким людям, благодаря старшему поколению, мы сегодня можем созидать, жить в мирной стране. Поэтому, конечно, мы обязаны это сохранить и эту память передать другим поколениям, молодежи, которые идут за нами.

Валентина Матвиенко поблагодарила каждого ветерана лично за их жизненный подвиг, отметив, что нынешнее поколение перед ними в неоплатном долгу.

Валентина Матвиенко в Брестской крепости: «Мы правда в неоплатном долгу перед вами»-27

Валентина Матвиенко в Брестской крепости: «Мы правда в неоплатном долгу перед вами»-29

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# Беларусь-Россия # общество # Валентина Матвиенко # Наталья Кочанова # Фотофакт

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