Валентина Матвиенко в Брестской крепости: «Мы правда в неоплатном долгу перед вами»

Парламентская делегация России во главе с председателем Совета Федерации сегодня, 6 марта, посещает Брест. Коллег сопровождают белорусские парламентарии во главе с председателем Совета Республики Натальей Кочановой. К Вечному огню мемориала гости возложили венок и цветы.

Новости Беларуси. На священной земле Брестской крепости невозможно сдержать эмоции – заявила при посещении цитадели Валентина Матвиенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В одном из залов экспозиции спикеры встретились с ветеранами Великой Отечественной войны, в числе которых были и дети защитников Брестской крепости.

Парламентарии Беларуси и России ознакомились с новыми экспозициями мемориального комплекса. Валентина Матвиенко выразила глубокую благодарность сотрудникам, которые «бережно хранят священную память о бессмертном подвиге защитников крепости».

Надежда Наганова, дочь защитника Брестской крепости: Отец защищал Тереспольские ворота. Это как раз то место, куда немцы сразу и ринулись. Погиб в первые дни войны.

Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации Федерального Собрания России: Мы правда в неоплатном долгу перед вами. Это не красивые слова. Спасибо! Вы гордитесь своими родителями. Мы гордимся вами. Это такое поколение сильных, мужественных, настоящих героических людей.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Благодаря таким людям, благодаря старшему поколению, мы сегодня можем созидать, жить в мирной стране. Поэтому, конечно, мы обязаны это сохранить и эту память передать другим поколениям, молодежи, которые идут за нами.

Валентина Матвиенко поблагодарила каждого ветерана лично за их жизненный подвиг, отметив, что нынешнее поколение перед ними в неоплатном долгу.