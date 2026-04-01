Федерация профсоюзов обозначила наиболее частые нарушения охраны труда в организациях

Федерация профсоюзов подвела итоги общественного контроля и обозначила наиболее частые нарушения охраны труда в организациях. Главная проблема – состояние рабочих мест: загроможденные проходы, неисправное оборудование, отсутствие или неправильное использование спецодежды и средств защиты. Все это напрямую повышает риск травм, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отдельная тема – инструкции по охране труда. В ряде организаций они устарели, не учитывают специфику процессов или не доведены до работников. Формальный подход встречается и при обучении: занятия проводятся «для галочки», без реальной проверки знаний и анализа рисков.

Профсоюзы напоминают: каждое такое нарушение – не мелочь, а потенциальная причина несчастного случая. В 2025 году по требованию инспекторов 103 работника и должностных лица были отстранены и направлены на внеочередную проверку знаний. Несмотря на это, в стране сохраняется тенденция к снижению производственного травматизма. Только в прошлом году выявлено около 58 тысяч нарушений, приостановлена эксплуатация более 1300 единиц техники, представлявшей угрозу. Профсоюзы продолжают профилактическую работу: проводят семинары и практикумы на предприятиях, разбирают реальные ситуации и формируют навыки безопасной работы.