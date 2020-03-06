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Почему Лариса Гринько не вернётся на ТВ: «У нас телевидение молодых. И смотреться на фоне бабушкой мне не очень хотелось»

06 марта 2020 14:21
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Телеведущая откровенно рассказала о себе в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Если бы была сегодня возможность вернуться на телевидение, Вы бы рассмотрели этот вариант?

«Я бы хотела вернуться в то время, когда были живы папа, мама и муж». Лариса Гринько в 9 честных ответах на неожиданные вопросы

Лариса Гринько, телеведущая:
Нет, что Вы. Это уже всё. Это спетая песня. У нас телевидение молодых. Вот если на Западе ведущие очень взрослые, потому что это фактор доверия, у нас телевидение молодых. И смотреться на фоне бабушкой мне не очень хотелось. Хотя реально стать бабушкой я очень хочу. Но мои дети почему-то не хотят меня этим порадовать.  

Почему Лариса Гринько не вернётся на ТВ: «У нас телевидение молодых. И смотреться на фоне бабушкой мне не очень хотелось»-1

Также в интервью Лариса Гринько рассказала:

– в чём дикторы должны быть похожи на Пугачёву

– что думает о блогерах и современной журналистике

– как сообщала зрителям о давке на Немиге и праздновании первого Дня независимости

– о самой запомнившейся героине программы – девушке без рук и ног

– о самых курьёзных ситуациях в прямом эфире

– почему женщины сегодня дадут фору мужчинам

Смотрите 8 марта в 21.15 на РТР-Беларусь.

# Телевидение в Беларуси # общество # Лариса Гринько

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