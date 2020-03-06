Почему Лариса Гринько не вернётся на ТВ: «У нас телевидение молодых. И смотреться на фоне бабушкой мне не очень хотелось»

Телеведущая откровенно рассказала о себе в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:

Если бы была сегодня возможность вернуться на телевидение, Вы бы рассмотрели этот вариант?

«Я бы хотела вернуться в то время, когда были живы папа, мама и муж». Лариса Гринько в 9 честных ответах на неожиданные вопросы

Лариса Гринько, телеведущая:

Нет, что Вы. Это уже всё. Это спетая песня. У нас телевидение молодых. Вот если на Западе ведущие очень взрослые, потому что это фактор доверия, у нас телевидение молодых. И смотреться на фоне бабушкой мне не очень хотелось. Хотя реально стать бабушкой я очень хочу. Но мои дети почему-то не хотят меня этим порадовать.