«Я бы хотела вернуться в то время, когда были живы папа, мама и муж». Лариса Гринько в 9 честных ответах на неожиданные вопросы

Лариса Гринько: Да. И это был мужчина.

Вадим Щеглов: Вы когда-нибудь били человека по лицу?

Лариса Гринько: Настоящая женщина никогда не откажется от счастья и права, и миссии быть матерью.

Вадим Щеглов: Чего Вы боитесь?

Вадим Щеглов, ведущий СТВ: Ведущий №1 для Вас?

Телеведущая откровенно рассказала о себе в программе «В людях» .

Вадим Щеглов:

Вас предавали?

Лариса Гринько:

Да. Но я не помню. Стараюсь забыть.

Вадим Щеглов:

Момент, в который бы Вам сейчас хотелось вернуться?

Лариса Гринько:

Я бы хотела вернуться в то время, когда были живы папа, мама и муж.

Вадим Щеглов:

Горькая правда или ложь во благо? Лариса Гринько:

Ложь во благо.

Вадим Щеглов:

Настоящий мужчина для Вас – это?

Лариса Гринько:

Это умный дипломат.

Также в интервью Лариса Гринько рассказала:

– в чём дикторы должны быть похожи на Пугачёву

– что думает о блогерах и современной журналистике

– как сообщала зрителям о давке на Немиге и праздновании первого Дня независимости

– о самой запомнившейся героине программы – девушке без рук и ног

– о самых курьёзных ситуациях в прямом эфире

– почему женщины сегодня дадут фору мужчинам

Смотрите 8 марта в 21.15 на РТР-Беларусь.