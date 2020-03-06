«Я бы хотела вернуться в то время, когда были живы папа, мама и муж». Лариса Гринько в 9 честных ответах на неожиданные вопросы

Телеведущая откровенно рассказала о себе в программе «В людях».
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Ведущий №1 для Вас?
Лариса Гринько, телеведущая:
Зинаида Бондаренко.
Вадим Щеглов:
Чего Вы боитесь?
Лариса Гринько:
Я боюсь боли.
Вадим Щеглов:
Настоящая женщина никогда…
Лариса Гринько:
Настоящая женщина никогда не откажется от счастья и права, и миссии быть матерью.
Вадим Щеглов:
Чёткий план или спонтанность?
Лариса Гринько:
Творческий хаос.
Вадим Щеглов:
Вы когда-нибудь били человека по лицу?
Лариса Гринько:
Да. И это был мужчина.
Вадим Щеглов:
Вас предавали?
Лариса Гринько:
Да. Но я не помню. Стараюсь забыть.
Вадим Щеглов:
Момент, в который бы Вам сейчас хотелось вернуться?
Лариса Гринько:
Я бы хотела вернуться в то время, когда были живы папа, мама и муж.
Вадим Щеглов:
Горькая правда или ложь во благо?
Лариса Гринько:
Ложь во благо.
Вадим Щеглов:
Настоящий мужчина для Вас – это?
Лариса Гринько:
Это умный дипломат.
Также в интервью Лариса Гринько рассказала:
– в чём дикторы должны быть похожи на Пугачёву
– что думает о блогерах и современной журналистике
– как сообщала зрителям о давке на Немиге и праздновании первого Дня независимости
– о самой запомнившейся героине программы – девушке без рук и ног
– о самых курьёзных ситуациях в прямом эфире
– почему женщины сегодня дадут фору мужчинам
Смотрите 8 марта в 21.15 на РТР-Беларусь.