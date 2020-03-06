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«Я бы хотела вернуться в то время, когда были живы папа, мама и муж». Лариса Гринько в 9 честных ответах на неожиданные вопросы

06 марта 2020 13:48
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Телеведущая откровенно рассказала о себе в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Ведущий №1 для Вас?

Лариса Гринько, телеведущая:
Зинаида Бондаренко.                      

Вадим Щеглов:
Чего Вы боитесь?

Лариса Гринько:
Я боюсь боли.

Вадим Щеглов:
Настоящая женщина никогда…           

Лариса Гринько:
Настоящая женщина никогда не откажется от счастья и права, и миссии быть матерью.

Вадим Щеглов:
Чёткий план или спонтанность?

Лариса Гринько:
Творческий хаос.

Вадим Щеглов:
Вы когда-нибудь били человека по лицу?

Лариса Гринько:
Да. И это был мужчина.

«Я бы хотела вернуться в то время, когда были живы папа, мама и муж». Лариса Гринько в 9 честных ответах на неожиданные вопросы-1

Вадим Щеглов:
Вас предавали?

Лариса Гринько:
Да. Но я не помню. Стараюсь забыть.

Вадим Щеглов:
Момент, в который бы Вам сейчас хотелось вернуться?

Лариса Гринько:
Я бы хотела вернуться в то время, когда были живы папа, мама и муж.

Вадим Щеглов:
Горькая правда или ложь во благо?

Лариса Гринько:         
Ложь во благо.

Вадим Щеглов:
Настоящий мужчина для Вас – это?

Лариса Гринько:
Это умный дипломат.

Также в интервью Лариса Гринько рассказала:

– в чём дикторы должны быть похожи на Пугачёву

– что думает о блогерах и современной журналистике

– как сообщала зрителям о давке на Немиге и праздновании первого Дня независимости

– о самой запомнившейся героине программы – девушке без рук и ног

– о самых курьёзных ситуациях в прямом эфире

– почему женщины сегодня дадут фору мужчинам

Смотрите 8 марта в 21.15 на РТР-Беларусь.

# Телеведущий # общество # Лариса Гринько

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