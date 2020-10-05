Почему белорусские протесты обсуждать становится всё сложнее? Мнение Григория Азарёнка

Новости Беларуси. Протестные выходные говорят однозначно: уличные акции превращаются в бессмысленные хождения по городу. Нет ни цели, ни логики. На женское шествие в Минске так и вовсе никто не пришел, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А на заявленные в Солигорске и Жодино прогулки на свежем воздухе желающих нашлось немного.

Тем не менее в воскресенье, 4 октября, определенная часть активистов все-таки вышла на улицы Минска и ряда городов Беларуси. И вновь перекрытые дороги и неработающий транспорт.

Григорий Азаренок:

К слову, водомет работал, что называется, на минималках. На полной мощности эта штука может и ребра, и шею сломать. Но нашлись смельчаки, которые подбежав сзади, открыли незапертый люк в машине и достали содержимое. И пока в интернете видео набирало обороты, героев нашли.

Я сожалею о том, что вообще совершил этот… Я не знаю, как с мыслями собраться, у меня каша в голове. Я очень сожалею о том, что вообще додумался выйти на улицу для подобной вещи. Григорий Азаренок:

50 рублей стоили жителю Могилева учебы в престижном вузе. Зато приобрел бесценный опыт пребывания в местах изоляции. Да и штрафы пришлось оплатить на гораздо большую сумму. Теперь он готовится служить Родине в Вооруженных Силах.

Григорий Азаренок:

С очень большим трудом, но несколько сотен невероятных все-таки нашли ИВС на Окрестина. Нашли, посмотрели на ворота, испугались и сразу ушли. Чем привели в ярость польского куратора.