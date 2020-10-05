Почему белорусские протесты обсуждать становится всё сложнее? Мнение Григория Азарёнка
Новости Беларуси. Протестные выходные говорят однозначно: уличные акции превращаются в бессмысленные хождения по городу. Нет ни цели, ни логики. На женское шествие в Минске так и вовсе никто не пришел, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А на заявленные в Солигорске и Жодино прогулки на свежем воздухе желающих нашлось немного.
Тем не менее в воскресенье, 4 октября, определенная часть активистов все-таки вышла на улицы Минска и ряда городов Беларуси. И вновь перекрытые дороги и неработающий транспорт.
Григорий Азаренок, корреспондент:
Обсуждать белорусские протесты становится все труднее. Если еще пару недель назад «сборище фриков» и «парад клоунов» еще предоставляли какую-то фактуру для обсуждения, то сейчас приходится говорить о пустоте. Традиционный для понедельника обзор выходных и мнение эксперта о происходящем.
В этот день не закрывались станции метро, магазины и кафе, и минчане наконец-то вспомнили, что такое нормальный выходной день. Но не тут-то было. «Змагары» и не думали сдаваться.
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Григорий Азаренок:
К слову, водомет работал, что называется, на минималках. На полной мощности эта штука может и ребра, и шею сломать. Но нашлись смельчаки, которые подбежав сзади, открыли незапертый люк в машине и достали содержимое. И пока в интернете видео набирало обороты, героев нашли.
Я сожалею о том, что вообще совершил этот… Я не знаю, как с мыслями собраться, у меня каша в голове. Я очень сожалею о том, что вообще додумался выйти на улицу для подобной вещи.
Григорий Азаренок:
50 рублей стоили жителю Могилева учебы в престижном вузе. Зато приобрел бесценный опыт пребывания в местах изоляции. Да и штрафы пришлось оплатить на гораздо большую сумму. Теперь он готовится служить Родине в Вооруженных Силах.
Григорий Азаренок:
С очень большим трудом, но несколько сотен невероятных все-таки нашли ИВС на Окрестина. Нашли, посмотрели на ворота, испугались и сразу ушли. Чем привели в ярость польского куратора.
Подробности о протестах в Минске на выходных смотрите в видеоматериале.