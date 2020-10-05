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МВД: за нарушение законодательства о массовых мероприятиях 4 октября задержаны 317 человек

05 октября 2020 10:42
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Новости Беларуси. Белорусские протесты: в эти выходные, 3-4 октября, противники режима вынужденно столкнулись с суровой реальностью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Бессмысленные и бесцельные шатания по городу надоели даже тем, кто посещал митинги с завидной регулярностью.

МВД: за нарушение законодательства о массовых мероприятиях 4 октября задержаны 317 человек-1

Как сообщают в МВД, 4 октября в стране зафиксировано 10 протестных акций. В областных центрах они были немногочисленны: от 20 до 100 человек.

МВД: за нарушение законодательства о массовых мероприятиях 4 октября задержаны 317 человек-3

В столице протестующие проследовали двумя колоннами по проспекту Машерова в сторону улицы Кальварийской и по проспекту Победителей в сторону улицы Немига. Особо радикально настроенные снова попытались перекрывать проезжую часть и провоцировать силовиков. Против них применялись водометы. К 18:30 несанкционированная акция завершилась.

МВД: за нарушение законодательства о массовых мероприятиях 4 октября задержаны 317 человек-5

Задержаны координаторы толпы, которые стояли в сцепке и участвовали в блокировании дорожного движения.

МВД: за нарушение законодательства о массовых мероприятиях 4 октября задержаны 317 человек-7

Принимал участие в сцепках?

Принимал.

Для чего это было сделано?

Блокирование движения.

То есть недопущение к дорожному движению участников, правильно?

Да.

Среди них и постоянные участники протестных акций, которые на этот раз участвовали в нападении и разукомплектовании специальной техники.

МВД: за нарушение законодательства о массовых мероприятиях 4 октября задержаны 317 человек-9

Ломал водомет 27-летний гастролер из Столинского района, а 26-летний минчанин забросал автомобиль камнями. Стоит отметить, что благодаря многочисленным видео, которые постоянно выкладывали Telegram-каналы, правонарушителей быстро нашли. Все они доставлены в Центральное РУВД Минска для разбирательства. Составлены протоколы об административных правонарушениях. Стало известно, что некоторые из них являлись активными участниками массовых беспорядков, которые прошли в августе. В ближайшее время они будут признаны подозреваемыми по уголовному делу.

МВД: за нарушение законодательства о массовых мероприятиях 4 октября задержаны 317 человек-11

Общее количество участников протеста составило около 10 тысяч человек. Всего за нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержаны 317 граждан.

# Акции протеста # Екатерина Забенько

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