Минскводоканал: во Фрунзенском районе в полном объёме восстановлено водоснабжение

Новости Беларуси. Повреждение водопроводной трубы в Сухарево локализовано, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Специалисты сообщают о полном восстановлении водоснабжения у потребителей. Сейчас на месте аварии активно ведутся ремонтные работы. Специалисты восстанавливают поврежденный участок.

Иван Цыбин, исполняющий обязанности главного инженера УП «Минскводоканал»:

После обнаружения повреждения были проведены мероприятия по его локализации – перекрытие запорной арматурой на сети, после чего проведен ряд работ по разрытию котлована, демонтажу поврежденного участка трубопровода. Ведутся работы по его восстановлению. В настоящее время во Фрунзенском районе в полном объеме восстановлено водоснабжение.

Напомним, 4 октября в микрорайоне Красный бор случилось коммунальное ЧП. На улице Лобанка прорвало водопровод крупного диаметра. Улицу серьезно залило. По ней с трудом передвигались автомобили. А жители Сухарево и Каменной Горки остались вовсе без воды. Некоторые потребители получали ее со слабым напором.