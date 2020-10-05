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Минскводоканал: во Фрунзенском районе в полном объёме восстановлено водоснабжение

05 октября 2020 15:43
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Новости Беларуси. Повреждение водопроводной трубы в Сухарево локализовано, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Минскводоканал: во Фрунзенском районе в полном объёме восстановлено водоснабжение-1

Специалисты сообщают о полном восстановлении водоснабжения у потребителей. Сейчас на месте аварии активно ведутся ремонтные работы. Специалисты восстанавливают поврежденный участок.

Минскводоканал: во Фрунзенском районе в полном объёме восстановлено водоснабжение-4

Иван Цыбин, исполняющий обязанности главного инженера УП «Минскводоканал»:
После обнаружения повреждения были проведены мероприятия по его локализации перекрытие запорной арматурой на сети, после чего проведен ряд работ по разрытию котлована, демонтажу поврежденного участка трубопровода. Ведутся работы по его восстановлению. В настоящее время во Фрунзенском районе в полном объеме восстановлено водоснабжение.

Минскводоканал: во Фрунзенском районе в полном объёме восстановлено водоснабжение-7

Напомним, 4 октября в микрорайоне Красный бор случилось коммунальное ЧП. На улице Лобанка прорвало водопровод крупного диаметра. Улицу серьезно залило. По ней с трудом передвигались автомобили. А жители Сухарево и Каменной Горки остались вовсе без воды. Некоторые потребители получали ее со слабым напором.

Минскводоканал: во Фрунзенском районе в полном объёме восстановлено водоснабжение-10

Для обеспечения жителей водой в нескольких точках выставлялись автоцистерны. К вечеру воскресенья, 4 октября, водоснабжение в большинстве домов восстановили.

# Водоснабжение # общество # Иван Цыбин # Фотофакт

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