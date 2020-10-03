Григорий Азарёнок: живя четверть века в благополучии, наши люди не ощущают, что мир кишит ненавистью и злобой

Григорий Азаренок, корреспондент СТВ:

Ложь не есть правда, а истина всегда одна. Меня зовут Григорий Азаренок. Это «Тайные пружины политики – 2020». Некоторые наши граждане, уповающие на Европу и ее ценности, имеют совершенно наивные представления о том, как устроена мировая политика. Люди, которые в принципе никогда не интересовались глобальными процессами, свято верят в то, что есть хорошие западные страны и нехорошие все остальные. Что есть ООН, которая не должна допускать войн и поддерживать разных протестующих. Пребывая 26 лет в сильном и стабильном государстве, которое заботится о том, чтобы никто не услышал звуки взрывов, они не понимают, на каком роковом сломе сейчас находится человечество. Ответы на вопросы может дать только геополитика. Живя четверть века в спокойствии и благополучии, наши люди не ощущают, что современный мир кишит ненавистью и злобой. На планете идет больше сорока военных конфликтов. Как будто сбываются евангельские слова: «Восстанет народ на народ и царство на царство, и будут глады, моры и землетрясения по местам. Все же это – начало болезни».

Григорий Азаренок:

Классическое определение геополитики принадлежит шведу Рудольфу Челлену. Это исследование фундаментальных качеств пространств, связанных с землей и почвой, изучение способов создания империй, происхождения стран и государственных территорий. Применительно к Беларуси важно знать другое высказывание знаменитого геополитика – американца Спайкера: «География есть самый важный фактор во внешней политике государств, потому что он наиболее постоянен. Министры приходят и уходят, а цепи гор остаются неколебимыми». Беларусь исторически находится в самом центре Европы. Здесь сталкиваются интересы западной и восточной цивилизаций. Как Пушкин писал: «Не раз клонилась под грозою то их, то наша сторона». Это противостояние идет постоянно. Оно никогда не ослабевает. «Дранг нах Остен» – это вечный зов западного мира. Начиная с крестовых походов, продолжая Наполеоном и Гитлером, холодной войной и внедрением «цветных революций» сейчас.

Зачем? Чтобы понять это, нужно знать, что такое западная цивилизация. Нашим гражданам она предстает со своей витринной стороны, где есть изобилие продуктов, машин, где у каждого свой частный дом, безмерное богатство и невероятная мощь. Но как развивался Запад? Алексей Дзермант: у нас государство здравого смысла: и в промышленности, и в экономике. Хотелось бы, чтобы и в идеологии С эпохи великих географических открытий начинается взлет невероятной материальной мощи Европы. Во все части света отправляются мужественные и пассионарные мореплаватели. И огнем, и мечом покоряют. Уничтожают и порабощают целые континенты. И затем на протяжении столетий выкачивают оттуда все: ресурсы, богатства, элиты. И неимоверно богатеют. Григорий Азаренок:

В 1991 году произошла глобальная геополитическая катастрофа. Развалили Советский Союз. Перестал существовать пояс безопасности в виде варшавского блока. И Запад сорвался со всех колков. Они яростно и ожесточенно уничтожили на тот момент последнее мощное государство в Европе – Югославию. Наплевав на все советы безопасности, резолюции, правила, гуманизм, они бомбили Белград. Это был пик, это был триумф, весь мир тогда валялся у их ног.

А затем они приступили к созданию своего мирового порядка. Для этой цели было изобретено геополитическое оружие, сравнимое по эффекту с ядерным – «цветные революции». С помощью сети некоммерческих организаций, спецслужб, банков, СМИ ситуация в стране искусственно раскачивается. И казалось бы сверхустойчивые мощные государства превращаются в кровавый обрубок. Разберем несколько примеров. Ливия. Муаммар Каддафи сделал из этой страны подобие рая для своих жителей. Грамотно используя огромный сырьевой ресурс, он буквально озолотил свое население. Социальные льготы в виде огромных выплат, бесплатных машин, квартир, домов – все это было реальностью. А ведь еще в середине ХХ века было полуфеодальное государство. Он стал настолько силен и независим, что Запад решил его убрать. И применил технологии «цветных революций». А потом и вовсе началась военная интервенция. Сейчас Ливия – это конгломерат племен, ожесточенно воюющих между собой, нищее население. Война неизменно следует после «цветной революции». И другой пример. Армения. Два года назад там также с помощью «цветных технологий» был свергнут режим. Западу показалось, что он слишком хорошо относится к России. Итог мы наблюдаем сейчас – кровавая война в Нагорном Карабахе. Знайте, женщины в белом, матери с детьми на мирных шествиях, интеллигенты, знайте, что цветы в ваших руках очень скоро превратятся в бомбы, снаряды и ракеты.