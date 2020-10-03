Григорий Азарёнок: живя четверть века в благополучии, наши люди не ощущают, что мир кишит ненавистью и злобой
Григорий Азаренок, корреспондент СТВ:
Ложь не есть правда, а истина всегда одна. Меня зовут Григорий Азаренок. Это «Тайные пружины политики – 2020».
Некоторые наши граждане, уповающие на Европу и ее ценности, имеют совершенно наивные представления о том, как устроена мировая политика. Люди, которые в принципе никогда не интересовались глобальными процессами, свято верят в то, что есть хорошие западные страны и нехорошие все остальные. Что есть ООН, которая не должна допускать войн и поддерживать разных протестующих.
Пребывая 26 лет в сильном и стабильном государстве, которое заботится о том, чтобы никто не услышал звуки взрывов, они не понимают, на каком роковом сломе сейчас находится человечество. Ответы на вопросы может дать только геополитика.
Живя четверть века в спокойствии и благополучии, наши люди не ощущают, что современный мир кишит ненавистью и злобой. На планете идет больше сорока военных конфликтов. Как будто сбываются евангельские слова: «Восстанет народ на народ и царство на царство, и будут глады, моры и землетрясения по местам. Все же это – начало болезни».
Григорий Азаренок:
Классическое определение геополитики принадлежит шведу Рудольфу Челлену. Это исследование фундаментальных качеств пространств, связанных с землей и почвой, изучение способов создания империй, происхождения стран и государственных территорий.
Применительно к Беларуси важно знать другое высказывание знаменитого геополитика – американца Спайкера: «География есть самый важный фактор во внешней политике государств, потому что он наиболее постоянен. Министры приходят и уходят, а цепи гор остаются неколебимыми».
Беларусь исторически находится в самом центре Европы. Здесь сталкиваются интересы западной и восточной цивилизаций. Как Пушкин писал: «Не раз клонилась под грозою то их, то наша сторона». Это противостояние идет постоянно. Оно никогда не ослабевает. «Дранг нах Остен» – это вечный зов западного мира. Начиная с крестовых походов, продолжая Наполеоном и Гитлером, холодной войной и внедрением «цветных революций» сейчас.
Зачем? Чтобы понять это, нужно знать, что такое западная цивилизация. Нашим гражданам она предстает со своей витринной стороны, где есть изобилие продуктов, машин, где у каждого свой частный дом, безмерное богатство и невероятная мощь. Но как развивался Запад?
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С эпохи великих географических открытий начинается взлет невероятной материальной мощи Европы. Во все части света отправляются мужественные и пассионарные мореплаватели. И огнем, и мечом покоряют. Уничтожают и порабощают целые континенты. И затем на протяжении столетий выкачивают оттуда все: ресурсы, богатства, элиты. И неимоверно богатеют.
Григорий Азаренок:
В 1991 году произошла глобальная геополитическая катастрофа. Развалили Советский Союз. Перестал существовать пояс безопасности в виде варшавского блока. И Запад сорвался со всех колков. Они яростно и ожесточенно уничтожили на тот момент последнее мощное государство в Европе – Югославию. Наплевав на все советы безопасности, резолюции, правила, гуманизм, они бомбили Белград. Это был пик, это был триумф, весь мир тогда валялся у их ног.
А затем они приступили к созданию своего мирового порядка. Для этой цели было изобретено геополитическое оружие, сравнимое по эффекту с ядерным – «цветные революции». С помощью сети некоммерческих организаций, спецслужб, банков, СМИ ситуация в стране искусственно раскачивается. И казалось бы сверхустойчивые мощные государства превращаются в кровавый обрубок. Разберем несколько примеров.
Ливия. Муаммар Каддафи сделал из этой страны подобие рая для своих жителей. Грамотно используя огромный сырьевой ресурс, он буквально озолотил свое население. Социальные льготы в виде огромных выплат, бесплатных машин, квартир, домов – все это было реальностью. А ведь еще в середине ХХ века было полуфеодальное государство. Он стал настолько силен и независим, что Запад решил его убрать. И применил технологии «цветных революций». А потом и вовсе началась военная интервенция.
Сейчас Ливия – это конгломерат племен, ожесточенно воюющих между собой, нищее население. Война неизменно следует после «цветной революции».
И другой пример. Армения. Два года назад там также с помощью «цветных технологий» был свергнут режим. Западу показалось, что он слишком хорошо относится к России. Итог мы наблюдаем сейчас – кровавая война в Нагорном Карабахе.
Знайте, женщины в белом, матери с детьми на мирных шествиях, интеллигенты, знайте, что цветы в ваших руках очень скоро превратятся в бомбы, снаряды и ракеты.
Григорий Азаренок:
Безусловно, их язык – подковерные провокации, давление, унижение, тайные заговоры и лицемерие. Исторически мы этим не владеем. Но мы знаем, что когда они переходят черту и вынуждают нас, мы можем разговаривать на языке силы. Ведь не зря у нас есть «Славянское братство» и «Щит Союза».