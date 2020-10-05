Андрей Лазуткин: протест будет проходить в формате дворовых переписок, флешмобов, разрисовыванием заборов. Что они ещё умеют?

Новости Беларуси. Протестные выходные говорят однозначно: уличные акции превращаются в бессмысленные хождения по городу. Нет ни цели, ни логики. В воскресенье, 4 октября, определенная часть активистов все-таки вышла на улицы Минска и ряда городов Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Лазуткин, политолог: На субботу им предложили так называемый «женский квест». Это несколько заданий в игровой форме, из которых мне лично больше всего понравилось задание – переложить продукты таким образом, чтобы они образовали бело-красно-белую символику. Еще со времен Шушкевича было: бело-красно-белый флаг имел кличку «сало-мясо-сало». То есть если женщины пойдут в мясной отдел и разложат продукты определенным образом, то таким образом демократия будет в Беларуси укрепляться, побеждать.

Меня вообще поражает идиотизм таких заданий. Видимо, это говорит о качестве целевой аудитории – такие квесты, игры и все остальное.

Мы видим фиксацию пропаганды

Мы видим такую фиксацию пропаганды. То есть все, что они делают касательно противодействия силовому блоку, это именно работа по милиции, работа по ОМОНу, работа по Окрестина – как по символической площадке. То есть вся их пропаганда, которая есть против силового блока, фиксируется именно на трех этих аспектах.