Прямой эфир

Андрей Лазуткин: протест будет проходить в формате дворовых переписок, флешмобов, разрисовыванием заборов. Что они ещё умеют?

05 октября 2020 17:48
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Протестные выходные говорят однозначно: уличные акции превращаются в бессмысленные хождения по городу. Нет ни цели, ни логики. В воскресенье, 4 октября, определенная часть активистов все-таки вышла на улицы Минска и ряда городов Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Меня вообще поражает идиотизм таких заданий. Видимо, это говорит о качестве целевой аудитории»  

Андрей Лазуткин: протест будет проходить в формате дворовых переписок, флешмобов, разрисовыванием заборов. Что они ещё умеют? -1

Андрей Лазуткин, политолог:
На субботу им предложили так называемый «женский квест». Это несколько заданий в игровой форме, из которых мне лично больше всего понравилось задание – переложить продукты таким образом, чтобы они образовали бело-красно-белую символику. Еще со времен Шушкевича было: бело-красно-белый флаг имел кличку «сало-мясо-сало». То есть если женщины пойдут в мясной отдел и разложат продукты определенным образом, то таким образом демократия будет в Беларуси укрепляться, побеждать.  

Почему белорусские протесты обсуждать становится всё сложнее? Мнение Григория Азарёнка

Андрей Лазуткин: протест будет проходить в формате дворовых переписок, флешмобов, разрисовыванием заборов. Что они ещё умеют? -4

Меня вообще поражает идиотизм таких заданий. Видимо, это говорит о качестве целевой аудитории – такие квесты, игры и все остальное.  

Мы видим фиксацию пропаганды

Мы видим такую фиксацию пропаганды. То есть все, что они делают касательно противодействия силовому блоку, это именно работа по милиции, работа по ОМОНу, работа по Окрестина – как по символической площадке. То есть вся их пропаганда, которая есть против силового блока, фиксируется именно на трех этих аспектах.  

Андрей Лазуткин: протест будет проходить в формате дворовых переписок, флешмобов, разрисовыванием заборов. Что они ещё умеют? -7

Что у них относительно хорошо получилось – сформировать ядра протестные по микрорайонам Минска  

Что у них относительно хорошо получилось – сформировать какие-то ядра протестные по микрорайонам города Минска. Вот эти домовые чаты, чаты дворов, площадок. Это все делается для того, чтобы протест не затухал, потому что приближается зимний период, похолодание, короткий световой день. И основной фактор – это набирающий рост COVID.  

Андрей Лазуткин: протест будет проходить в формате дворовых переписок, флешмобов, разрисовыванием заборов. Что они ещё умеют? -10

В ближайший месяц, скорее всего, протест будет проходить именно в формате дворовых или каких-то местных районных переписок, каких-то локальных флешмобов, разрисовыванием заборов, помоек. Что они еще умеют? Это такой вариант, чтобы протест мог перезимовать без потерь.  

# Акции протеста # общество # Андрей Лазуткин # Григорий Азарёнок # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Почему белорусские протесты обсуждать становится всё сложнее? Мнение Григория Азарёнка
05 октября 2020 17:40

Почему белорусские протесты обсуждать становится всё сложнее? Мнение Григория Азарёнка

Белорусы предлагают внести изменения в нынешнюю Конституцию. О чём они, рассказывает депутат
05 октября 2020 16:43

Белорусы предлагают внести изменения в нынешнюю Конституцию. О чём они, рассказывает депутат

«Ради жилья мы и переехали сюда». Что изменилось в жизни белоруски после получения арендной квартиры?
05 октября 2020 15:53

«Ради жилья мы и переехали сюда». Что изменилось в жизни белоруски после получения арендной квартиры?