Андрей Лазуткин: протест будет проходить в формате дворовых переписок, флешмобов, разрисовыванием заборов. Что они ещё умеют?
Новости Беларуси. Протестные выходные говорят однозначно: уличные акции превращаются в бессмысленные хождения по городу. Нет ни цели, ни логики. В воскресенье, 4 октября, определенная часть активистов все-таки вышла на улицы Минска и ряда городов Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
«Меня вообще поражает идиотизм таких заданий. Видимо, это говорит о качестве целевой аудитории»
Андрей Лазуткин, политолог:
На субботу им предложили так называемый «женский квест». Это несколько заданий в игровой форме, из которых мне лично больше всего понравилось задание – переложить продукты таким образом, чтобы они образовали бело-красно-белую символику. Еще со времен Шушкевича было: бело-красно-белый флаг имел кличку «сало-мясо-сало». То есть если женщины пойдут в мясной отдел и разложат продукты определенным образом, то таким образом демократия будет в Беларуси укрепляться, побеждать.
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Меня вообще поражает идиотизм таких заданий. Видимо, это говорит о качестве целевой аудитории – такие квесты, игры и все остальное.
Мы видим фиксацию пропаганды
Мы видим такую фиксацию пропаганды. То есть все, что они делают касательно противодействия силовому блоку, это именно работа по милиции, работа по ОМОНу, работа по Окрестина – как по символической площадке. То есть вся их пропаганда, которая есть против силового блока, фиксируется именно на трех этих аспектах.
Что у них относительно хорошо получилось – сформировать ядра протестные по микрорайонам Минска
Что у них относительно хорошо получилось – сформировать какие-то ядра протестные по микрорайонам города Минска. Вот эти домовые чаты, чаты дворов, площадок. Это все делается для того, чтобы протест не затухал, потому что приближается зимний период, похолодание, короткий световой день. И основной фактор – это набирающий рост COVID.
В ближайший месяц, скорее всего, протест будет проходить именно в формате дворовых или каких-то местных районных переписок, каких-то локальных флешмобов, разрисовыванием заборов, помоек. Что они еще умеют? Это такой вариант, чтобы протест мог перезимовать без потерь.