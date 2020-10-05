«Ради жилья мы и переехали сюда». Что изменилось в жизни белоруски после получения арендной квартиры?

Новости Беларуси. Актуальное арендное жилье. Плата жильцов таких домов и квартир аккумулируется на спецсчете облисполкома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Финансирование акцентируется в основном на строительстве нового арендного жилья, а на ремонт пустующих ветхих домов выделяется всего 10 % средств. Получается, что количество нового арендного жилья растет прямо пропорционально количеству аварийных квартир. При этом в сельской местности приезжие по распределению, к примеру, не остаются работать после именно по причине формального отсутствия жилья. Хотя по факту могли бы закрепляться на селе. Тему продолжит Ирина Недобоева.

В агрогородок Вейно Наталья Кибисова приехала из Гомельской области. В это хозяйство главный агроном попала по распределению после Белорусской сельхозакадемии. Обзавелась семьей, здесь родились обе дочери.

Наталья Кибисова, жительница агрогородка Вейно:

Ради жилья мы и переехали сюда. Если бы я не получила здесь квартиру, меня бы здесь не было. Садик у нас в центре, недалеко от дома. Магазины, банк есть свой, почта, школа. Все, что нужно для жизни. У нас государство социально ориентированное. И хотелось бы, чтобы дальше так и сохранялось.

Наталья – одна из семи сотен сельчан восьми окрестных деревень, которым предоставило жилье государство. Арендное, благоустроенное, с более чем приемлемой оплатой за проживание. Это и квартиры в многоэтажках, и сельские домики.

Марина Исакова, председатель Вейнянского сельисполкома:

Одна из целей – закрепление молодежи, чтобы наши агрогородки развивались, чтобы село возрождалось. Жилье предоставляется. Зарплата достойная. Если человек хочет заработать, он всегда заработает.

А Федор Ганнутин с женой и двумя малышами пока вынуждены снимать однушку. Могилевчане не первый год – претенденты на арендную квартиру. «Это самый такой доступный, удобный вариант». В Беларуси растёт спрос на арендное жильё

К слову, очередь нуждающихся в жилье в области уже перешагнула 60-тысячный рубеж. Не меньше половины – претенденты на арендное жилье. Его популярность не случайна: оплата за пользование такими домами и квартирами в разы дешевле коммерческого съемного. При этом предусмотрены и преференции.

Надежда Якушова, главный специалист управления ЖКХ Могилевской области:

Для молодых специалистов применяется понижающий коэффициент 0,1. В итоге получается, что они оплачивают арендную плату в 10 раз меньше, чем обычный гражданин, состоящий на учете. И, согласитесь, это достаточно хороший стимул для того, чтобы человеку задержаться в данном населенном пункте, остаться работать, строить свою семью и дальнейшую жизнь.

Ирина Недобоева, корреспондент:

Арендное жилье – это далеко не только одни новостройки. Кроме всего прочего это еще и вторичка. Так вот в случае со вторым вариантом, прежде чем заселить новоселов, требуется ремонт и, как правило, капитальный. И тут интересный момент: по факту средств на строительство нового выделяется на порядок больше, нежели чем на ремонт вторичного жилья. Вернее, так было до недавних пор.

Получается, что на селе молодые приезжие специалисты не всегда имеют возможность получить долгожданные квадратные метры. При этом жилье в наличии, но без ремонта. А в городах арендные новостройки зачастую пустуют. Оказалось, что оплата за пользование такими квартирами аккумулируется на спецсчете облисполкома. И на ремонт вторичного жилья выделяется мизерная сумма. В ситуацию вмешался госконтроль.

Татьяна Димидюк, начальник отдела Комитета госконтроля Могилевской области:

Если раньше это было не более 10 % от денежных средств, поступивших на спецсчет облисполкома, то теперь – до 40 %. И поэтому вместо того, чтобы бездумно настраивать новое арендное жилье, мы вовлечем в экономический оборот хорошее, пригодное для проживания пустующее жилье, в котором достаточно провести текущий ремонт.