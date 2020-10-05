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«Ради жилья мы и переехали сюда». Что изменилось в жизни белоруски после получения арендной квартиры?

05 октября 2020 15:53
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Новости Беларуси. Актуальное арендное жилье. Плата жильцов таких домов и квартир аккумулируется на спецсчете облисполкома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Финансирование акцентируется в основном на строительстве нового арендного жилья, а на ремонт пустующих ветхих домов выделяется всего 10 % средств. Получается, что количество нового арендного жилья растет прямо пропорционально количеству аварийных квартир. При этом в сельской местности приезжие по распределению, к примеру, не остаются работать после именно по причине формального отсутствия жилья. Хотя по факту могли бы закрепляться на селе.

Тему продолжит Ирина Недобоева.

«Ради жилья мы и переехали сюда». Что изменилось в жизни белоруски после получения арендной квартиры?-1

В агрогородок Вейно Наталья Кибисова приехала из Гомельской области. В это хозяйство главный агроном попала по распределению после Белорусской сельхозакадемии. Обзавелась семьей, здесь родились обе дочери.

«Ради жилья мы и переехали сюда». Что изменилось в жизни белоруски после получения арендной квартиры?-3

Наталья Кибисова, жительница агрогородка Вейно:
Ради жилья мы и переехали сюда. Если бы я не получила здесь квартиру, меня бы здесь не было. Садик у нас в центре, недалеко от дома. Магазины, банк есть свой, почта, школа. Все, что нужно для жизни.

У нас государство социально ориентированное. И хотелось бы, чтобы дальше так и сохранялось.

«Ради жилья мы и переехали сюда». Что изменилось в жизни белоруски после получения арендной квартиры?-5

Наталья – одна из семи сотен сельчан восьми окрестных деревень, которым предоставило жилье государство. Арендное, благоустроенное, с более чем приемлемой оплатой за проживание. Это и квартиры в многоэтажках, и сельские домики.

«Ради жилья мы и переехали сюда». Что изменилось в жизни белоруски после получения арендной квартиры?-7

Марина Исакова, председатель Вейнянского сельисполкома:
Одна из целей – закрепление молодежи, чтобы наши агрогородки развивались, чтобы село возрождалось. Жилье предоставляется. Зарплата достойная. Если человек хочет заработать, он всегда заработает.

«Ради жилья мы и переехали сюда». Что изменилось в жизни белоруски после получения арендной квартиры?-9

А Федор Ганнутин с женой и двумя малышами пока вынуждены снимать однушку. Могилевчане не первый год – претенденты на арендную квартиру.

«Это самый такой доступный, удобный вариант». В Беларуси растёт спрос на арендное жильё

«Ради жилья мы и переехали сюда». Что изменилось в жизни белоруски после получения арендной квартиры?-11

К слову, очередь нуждающихся в жилье в области уже перешагнула 60-тысячный рубеж. Не меньше половины – претенденты на арендное жилье. Его популярность не случайна: оплата за пользование такими домами и квартирами в разы дешевле коммерческого съемного. При этом предусмотрены и преференции.

«Ради жилья мы и переехали сюда». Что изменилось в жизни белоруски после получения арендной квартиры?-13

Надежда Якушова, главный специалист управления ЖКХ Могилевской области:
Для молодых специалистов применяется понижающий коэффициент 0,1. В итоге получается, что они оплачивают арендную плату в 10 раз меньше, чем обычный гражданин, состоящий на учете. И, согласитесь, это достаточно хороший стимул для того, чтобы человеку задержаться в данном населенном пункте, остаться работать, строить свою семью и дальнейшую жизнь.

«Ради жилья мы и переехали сюда». Что изменилось в жизни белоруски после получения арендной квартиры?-15

Ирина Недобоева, корреспондент:
Арендное жилье – это далеко не только одни новостройки. Кроме всего прочего это еще и вторичка. Так вот в случае со вторым вариантом, прежде чем заселить новоселов, требуется ремонт и, как правило, капитальный.

И тут интересный момент: по факту средств на строительство нового выделяется на порядок больше, нежели чем на ремонт вторичного жилья. Вернее, так было до недавних пор.

«Ради жилья мы и переехали сюда». Что изменилось в жизни белоруски после получения арендной квартиры?-17
«Ради жилья мы и переехали сюда». Что изменилось в жизни белоруски после получения арендной квартиры?-18

Получается, что на селе молодые приезжие специалисты не всегда имеют возможность получить долгожданные квадратные метры. При этом жилье в наличии, но без ремонта. А в городах арендные новостройки зачастую пустуют. Оказалось, что оплата за пользование такими квартирами аккумулируется на спецсчете облисполкома. И на ремонт вторичного жилья выделяется мизерная сумма.

В ситуацию вмешался госконтроль.

«Ради жилья мы и переехали сюда». Что изменилось в жизни белоруски после получения арендной квартиры?-20

Татьяна Димидюк, начальник отдела Комитета госконтроля Могилевской области:
Если раньше это было не более 10 % от денежных средств, поступивших на спецсчет облисполкома, то теперь – до 40 %. И поэтому вместо того, чтобы бездумно настраивать новое арендное жилье, мы вовлечем в экономический оборот хорошее, пригодное для проживания пустующее жилье, в котором достаточно провести текущий ремонт.

«Ради жилья мы и переехали сюда». Что изменилось в жизни белоруски после получения арендной квартиры?-22

С мертвой точки арендный вопрос все же сдвинулся. Если за 2019 год в области отремонтировали всего 70 арендных квартир, за неполный 2020-й – уже в два раза больше.

# Государственная политика в области жилищного строительства

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