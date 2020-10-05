Белорусы предлагают внести изменения в нынешнюю Конституцию. О чём они, рассказывает депутат

Новости Беларуси. Белорусам предлагают присылать предложения по изменению Конституции страны. Это можно сделать до 25 октября. После собранные материалы будут обобщены и проанализированы депутатами. Какие предложения уже присланы в Палату представителей и как впоследствии это будет учтено в работе над изменениями в Конституцию? Об этом в программе Новости «24 часа» на СТВ расскажет Виктор Свилло, депутат, заместитель председателя Постоянной комиссии по государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту.

Евгений Поболовец, СТВ:

2 октября Палата представителей разместила у себя на сайте объявление, что принимаются предложения по внесению изменений в новую редакцию Конституции Республики Беларусь. За эти три дня сколько предложений уже поступило и какого характера эти предложения? «Очень интересные предложения, мы приятно удивлены такой активностью» Виктор Свилло, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

К обеду 5 октября уже их было порядка 350 – предложений от граждан. Очень интересные предложения, мы приятно удивлены такой активностью. Это процесс продолжается, предложения будут поступать и дальше. Там же, на сайте, о котором вы упомянули, Палатой представителей обозначен крайний срок – 25 октября. И сейчас мы над ними работаем. Кое-что я уже успел посмотреть – предложения очень интересные. Конечно, они не носят характер строго сформулированных юридических формул, которые бери прямо и применяй в Конституции. Люди пишут, высказывают свои желания. И я так понимаю свою задачу, задачу парламента – обработать это все, в данном случае парламент выступает как агрегатор. Эти все предложения, которые простые граждане направляют к нам, должны быть определенным образом сгруппированы, обработаны, то есть должен быть выдан некий итоговый продукт, скажем, юридического характера. Но это уже будут предложения парламента. Я хотел бы предостеречь от разочарований тех наших авторов, которые могут не увидеть своих предложений. В том или ином виде они будут в работе учтены и в итоговом продукте, естественно, найдут свое отражение.

Я хочу поблагодарить всех людей, которые приступили к этой работе, в том числе простых, рядовых граждан, над предложениями. Евгений Поболовец:

Можете для примера привести, как звучат эти предложения? Встречаются предложения вернуться к Конституции 1994 года. Второе предложение – не изменять нынешнюю Конституцию Виктор Свилло:

Предложений много разных. Если говорить о тех, которые относятся непосредственно к Конституции как к основному закону, чаще всего это предложения, которые касаются порядка формирования тех или иных органов государственной власти, порядка избрания, к примеру, Президента, сроков и так далее. Касаются избирательной системы. Но это на сегодня скорее исключение. В большинстве люди просто высказывают свои предложения. Самые неожиданные, необычные. К примеру, одно из предложений, которое мне запомнилось – это конституционным образом закрепить то, что брак в нашей стране – это добровольный союз между мужчиной и женщиной. Не углубляясь в исследования этих предложений, которых так много – физически сложно все это оценить – я бы этот объем предложений охарактеризовал двумя крайними точками. Встречаются предложения (и это будет крайняя точка) вернуться к Конституции 1994 года. Евгений Поболовец:

Вы имеете в виду сделать не президентско-парламентскую, а парламентско-президентскую? Виктор Свилло:

Да, именно это основное содержание Конституции 1994 года. Второе предложение крайнее состоит в том, чтобы не изменять Конституцию сегодняшнюю, потому что, по мнению авторов, сегодняшняя Конституция вполне сбалансирована, современная и отвечает сегодняшнему времени.

Евгений Поболовец:

Я понимаю, что по саккумулированным предложениям по изменениям в Конституцию должно пройти какое-то время, чтобы работать, выкристаллизовать конкретные пункты, если такая будет необходимость – внести их в Конституцию. И все-таки когда будет этот референдум и когда будет принята новая Конституция? Будет созвано народное собрание, и там вопросы будут обсуждаться Виктор Свилло:

Было анонсировано – декабрь 2020-го, может быть, январь 2021 года. Будет созвано народное собрание, и там эти вопросы будут основной темой для обсуждения. Евгений Поболовец:

Парламент по своему составу может быть разным: может быть много партий, может быть мало партий. На ваш взгляд, исходя из вашего опыта, когда работа парламента проводится максимально эффективно?