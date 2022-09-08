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«Мы вас любим, но вы фашисты». История белоруски, которая сбежала в Украину

08 сентября 2022 19:08
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Проект Григория Азаренка – «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим амнистию для беглых от Лукашенко, путешествие Воскресенского по Европе и «испуганных патриотов». В гостях политолог Юрий Воскресенский и журналист Полина Реутова.  

«Мы вас любим, но вы фашисты». История белоруски, которая сбежала в Украину-1

– Как бабушки, дедушки отнеслись к тому, что твой брат поехал воевать в Украину? Какая у них позиция?  

– После того как брата начали искать, ему грозил срок, бабушка высказалась, что лучше отсидеть на родине (в Беларуси), чем уехать в другую страну. А родители сказали примерно то же, что это плохо, что фашисты.  

– Так и сказали, что сын фашиста?  

«Мы вас любим, но вы фашисты». История белоруски, которая сбежала в Украину-4

– Да, и я тоже, когда уезжала, они сказали, что мы вас любим, но вы фашисты.  

– А то, что их сын поехал в Украину защищать народ, никак не повлияло?  

– Папа очень сильно разозлился в этот момент, сказал, что прадед с бандеровцами воевал, а брат сейчас за Бандеру.  

Григорий Азаренок, СТВ:  
И в чем батя не прав?  

Юрий Воскресенский, политолог:  
Слушайте, умные родители, а бабушка самая умная. Она повторила основную истину, о которой говорит им всем ГУБОПиК: отсидите и спасите жизнь. За какой вы народ едете воевать? Вы едете воевать за олигархические интересы. Между собой там делят власть олигархические группировки. Второе. Хорошо, вы так можете считать, имеете право. Но у нас же есть белорусские интересы, у нас же есть своя парадигма, у нас есть свой знаменатель, независимость и суверенитет. Зачем вы втягиваете нас в непонятные разборки?  

«Мы вас любим, но вы фашисты». История белоруски, которая сбежала в Украину-7

Григорий Азаренок:  
Приходится стыдиться, оправдываться перед нормальными людьми по всему миру, что у нас там какие-то отморозки бегают.  

Юрий Воскресенский:  
Еще раз повторюсь: нормальным людям с этой компанией, с этими людьми, которые сбежали из страны, делать нечего. Если они там остались, пусть возвращаются. Сейчас дорога будет открыта.  

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# Дети и родители # общество # Григорий Азарёнок # Юрий Воскресенский # Фотофакт

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