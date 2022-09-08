«Мы вас любим, но вы фашисты». История белоруски, которая сбежала в Украину

Проект Григория Азаренка – «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим амнистию для беглых от Лукашенко, путешествие Воскресенского по Европе и «испуганных патриотов». В гостях политолог Юрий Воскресенский и журналист Полина Реутова.

– Как бабушки, дедушки отнеслись к тому, что твой брат поехал воевать в Украину? Какая у них позиция? – После того как брата начали искать, ему грозил срок, бабушка высказалась, что лучше отсидеть на родине (в Беларуси), чем уехать в другую страну. А родители сказали примерно то же, что это плохо, что фашисты. – Так и сказали, что сын фашиста?