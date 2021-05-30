«Мальчик упал и разбил нос о камни». Показываем минские детские площадки, на которых лучше не играть
Новости Беларуси. С приходом долгожданного тепла юных минчан на детских площадках стало больше, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. И если в районах-новостройках с площадками для игр все в порядке, то в более старых застройках они оставляют желать лучшего.
Белорусские женщины отвлеклись ненадолго от повседневных дел, чтобы привести детское оборудование и инвентарь в годный вид. Наша съемочная группа проинспектировала дворовые площадки и оценила их комфорт, привлекательность, а главное – безопасность.
Детские игры без опасности для жизни в репортаже Оксаны Семашко.
Камни, как на морском побережье, и непрезентабельная карусель.
Эмилия Рачицкая:
Здесь раньше стояли качели. Один мальчик упал с них и разбил нос о камни, которые лежат внизу.
Школьница из Минска Эмилия буквально выросла во дворе на улице Народной.
Эмилия Рачицкая:
Эти качели резко нагнулись в сторону, и некоторые дети, которые были внизу, начали падать, и одной девочке качели попали по голове.
Поэтому с младшими сестрой и братом Эмилия отдает предпочтение соседнему двору на Партизанском проспекте.
Эмилия Рачицкая:
Это в первую очередь безопасность детей. Здесь огорожено все. И хочется, чтобы таких площадок было гораздо больше.
Улица Филимонова. Подобные бетонные арки несколько лет назад обрушились в Малиновке на двух школьниц.
Оксана Семашко, корреспондент:
Какую функцию сейчас выполняют эти железобетонные конструкции, непонятно, ведь они должны были быть снесены еще шесть лет назад. Но, как видим, живой тому пример – мамы с детьми выбирают более безопасные развлечения.
Татьяна сетует, что единственные качели и песочница во дворе практически без песка. Пользуются тем, что есть, а зловещую арку обходят стороной.
Татьяна Мартынчик:
Она может рухнуть в любой момент. Сколько лет уже этим постройкам... Можно сказать, уже просто куски цемента стоят без дела и все. Играть здесь – никто не играет, только взрослые дети в догонялки между ними бегают. Это, конечно, не очень хорошо и опасно для здоровья, жизни детей.
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