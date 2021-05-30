«Мальчик упал и разбил нос о камни». Показываем минские детские площадки, на которых лучше не играть

Новости Беларуси. С приходом долгожданного тепла юных минчан на детских площадках стало больше, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. И если в районах-новостройках с площадками для игр все в порядке, то в более старых застройках они оставляют желать лучшего.

Белорусские женщины отвлеклись ненадолго от повседневных дел, чтобы привести детское оборудование и инвентарь в годный вид. Наша съемочная группа проинспектировала дворовые площадки и оценила их комфорт, привлекательность, а главное – безопасность. Детские игры без опасности для жизни в репортаже Оксаны Семашко. Камни, как на морском побережье, и непрезентабельная карусель.

Эмилия Рачицкая:

Здесь раньше стояли качели. Один мальчик упал с них и разбил нос о камни, которые лежат внизу. Школьница из Минска Эмилия буквально выросла во дворе на улице Народной. Эмилия Рачицкая:

Эти качели резко нагнулись в сторону, и некоторые дети, которые были внизу, начали падать, и одной девочке качели попали по голове. Поэтому с младшими сестрой и братом Эмилия отдает предпочтение соседнему двору на Партизанском проспекте. Эмилия Рачицкая:

Это в первую очередь безопасность детей. Здесь огорожено все. И хочется, чтобы таких площадок было гораздо больше.

Улица Филимонова. Подобные бетонные арки несколько лет назад обрушились в Малиновке на двух школьниц.

Оксана Семашко, корреспондент:

Какую функцию сейчас выполняют эти железобетонные конструкции, непонятно, ведь они должны были быть снесены еще шесть лет назад. Но, как видим, живой тому пример – мамы с детьми выбирают более безопасные развлечения. Татьяна сетует, что единственные качели и песочница во дворе практически без песка. Пользуются тем, что есть, а зловещую арку обходят стороной.