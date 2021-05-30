Любовь Черкашина: флаг и гимн, под которыми я выступала, – основа того, что есть и продолжает быть

Новости Беларуси. Гостья программы «В людях» Любовь Черкашина, тренер, призер Олимпийских игр, рассказала, что чувствовала, когда получала медаль на Олимпийских играх. Ольга Коршун, ведущая:

Болельщики и любители художественной гимнастики помнят ваше выступление на Олимпиаде 2012 года, ваши слезы после выступления. Наверное, это были эмоции, слезы радости. С каким настроением и с какими эмоциями вы поднимались на пьедестал, когда видели флаг своей страны?

Любовь Черкашина, тренер, призер Олимпийских игр:

Я была очень счастливой. Буквально недавно обсуждали и рассуждали, что я чувствовала, я была безумно счастливой, притом опустошенной, потому что гора с плеч сходит. Все равно ответственность, не хочется подвести свою команду, девчонок, себя, своих родителей, болельщиков. Такой путь проделан. Но это такое счастье, у тебя получилось. Ты стоишь на пьедестале, ты не подвел страну, свой вид спорта, ты продолжитель медальной династии в виде спорта в стране. Это дорогого стоит. Не до конца в мире придумана характеристика, что такое любовь. Тут такие же чувства, я не могу до конца их выразить. Это клубок всего, но это абсолютное счастье и гордость, что у тебя получилось, что ты вписал себя в мировую историю.

Ольга Коршун:

Вы не раз отстаивали честь нашей страны на разных международных турнирах, в том числе и на Олимпийских играх. Не раз наш флаг поднимался в вашу честь. Сейчас в нашем обществе такая ситуация сложилась, когда некоторые выступают за то, чтобы мы, что ли, сменили национальную символику на другой флаг. Вы как человек, который вырос под этим флагом и защищал честь этого флага на мировой арене, как вы относитесь к этой ситуации, которая сейчас сложилась?