Любовь Черкашина: флаг и гимн, под которыми я выступала, – основа того, что есть и продолжает быть
Новости Беларуси. Гостья программы «В людях» Любовь Черкашина, тренер, призер Олимпийских игр, рассказала, что чувствовала, когда получала медаль на Олимпийских играх.
Ольга Коршун, ведущая:
Болельщики и любители художественной гимнастики помнят ваше выступление на Олимпиаде 2012 года, ваши слезы после выступления. Наверное, это были эмоции, слезы радости. С каким настроением и с какими эмоциями вы поднимались на пьедестал, когда видели флаг своей страны?
Любовь Черкашина, тренер, призер Олимпийских игр:
Я была очень счастливой. Буквально недавно обсуждали и рассуждали, что я чувствовала, я была безумно счастливой, притом опустошенной, потому что гора с плеч сходит. Все равно ответственность, не хочется подвести свою команду, девчонок, себя, своих родителей, болельщиков. Такой путь проделан. Но это такое счастье, у тебя получилось. Ты стоишь на пьедестале, ты не подвел страну, свой вид спорта, ты продолжитель медальной династии в виде спорта в стране. Это дорогого стоит. Не до конца в мире придумана характеристика, что такое любовь. Тут такие же чувства, я не могу до конца их выразить. Это клубок всего, но это абсолютное счастье и гордость, что у тебя получилось, что ты вписал себя в мировую историю.
Ольга Коршун:
Вы не раз отстаивали честь нашей страны на разных международных турнирах, в том числе и на Олимпийских играх. Не раз наш флаг поднимался в вашу честь. Сейчас в нашем обществе такая ситуация сложилась, когда некоторые выступают за то, чтобы мы, что ли, сменили национальную символику на другой флаг. Вы как человек, который вырос под этим флагом и защищал честь этого флага на мировой арене, как вы относитесь к этой ситуации, которая сейчас сложилась?
Любовь Черкашина:
Негативно, потому что для меня тот флаг, под которым я выступала, и тот гимн – основа того, что есть и что продолжает быть. А остальное… Пускай пошумят, ладно. Мне есть, за что выступать.
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