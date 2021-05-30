Женщины в Минске вышли на улицы, чтобы самостоятельно отремонтировать оборудование на детских площадках

Новости Беларуси. С приходом долгожданного тепла юных минчан на детских площадках стало больше, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. И если в районах-новостройках с площадками для игр все в порядке, то в более старых застройках они оставляют желать лучшего.

Белорусские женщины отвлеклись ненадолго от повседневных дел, чтобы привести детское оборудование и инвентарь в годный вид. Наша съемочная группа проинспектировала дворовые площадки и оценила их комфорт, привлекательность, а главное – безопасность. Детские игры без опасности для жизни в репортаже Оксаны Семашко.

Вот какие классные у нас тренажеры. Здесь каждый день занимается очень много детей и взрослых. Сами отдыхающие их не ломают. Недавно приезжали работники и чинили турники.

Оксана Семашко, корреспондент:

Горка без спуска в Билево от коммунальщиков, сломанные уличные тренажеры от местных в Рогачеве, песочница «под ключ» от неравнодушных в центре Минска. Такие примеры не повсеместно, но встречаются. В столице и регионах на детские площадки вышли белорусские женщины. Материнское сердце подсказало: нужно помочь с покраской игрового оборудования, озеленением и привести дворы в порядок. Главный врач детской поликлиники № 5 Минска Юлия Готовко тоже подключилась к акции по благоустройству.

Юлия Готовко, заместитель председателя Фрунзенской районной организации Белорусского союза женщин:

Мы, медики, действительно за укрепление и сохранение здоровья у наших малышей. Конечно, эстетичный вид площадки для детей немаловажен. И учитывая нынешнюю ситуацию с коронавирусной инфекцией, на свежем воздухе пребывать полезно. Детям будет комфортно находиться на детских площадках.

Не отстают и коммунальщики. Около детской площадки они ремонтируют проезды, приводят в порядок газон, чистят ливневки. Многодетная мама Ольга Драпей трудится в сфере ЖКХ. Кстати, она «Женщина года». Кому, как не ей, знать, как сделать игры в шаговой доступности от дома привлекательными для юных минчан.