Женщины в Минске вышли на улицы, чтобы самостоятельно отремонтировать оборудование на детских площадках
Новости Беларуси. С приходом долгожданного тепла юных минчан на детских площадках стало больше, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. И если в районах-новостройках с площадками для игр все в порядке, то в более старых застройках они оставляют желать лучшего.
Белорусские женщины отвлеклись ненадолго от повседневных дел, чтобы привести детское оборудование и инвентарь в годный вид. Наша съемочная группа проинспектировала дворовые площадки и оценила их комфорт, привлекательность, а главное – безопасность.
Детские игры без опасности для жизни в репортаже Оксаны Семашко.
Вот какие классные у нас тренажеры. Здесь каждый день занимается очень много детей и взрослых. Сами отдыхающие их не ломают. Недавно приезжали работники и чинили турники.
Оксана Семашко, корреспондент:
Горка без спуска в Билево от коммунальщиков, сломанные уличные тренажеры от местных в Рогачеве, песочница «под ключ» от неравнодушных в центре Минска. Такие примеры не повсеместно, но встречаются. В столице и регионах на детские площадки вышли белорусские женщины. Материнское сердце подсказало: нужно помочь с покраской игрового оборудования, озеленением и привести дворы в порядок.
Главный врач детской поликлиники № 5 Минска Юлия Готовко тоже подключилась к акции по благоустройству.
Юлия Готовко, заместитель председателя Фрунзенской районной организации Белорусского союза женщин:
Мы, медики, действительно за укрепление и сохранение здоровья у наших малышей. Конечно, эстетичный вид площадки для детей немаловажен. И учитывая нынешнюю ситуацию с коронавирусной инфекцией, на свежем воздухе пребывать полезно. Детям будет комфортно находиться на детских площадках.
Не отстают и коммунальщики. Около детской площадки они ремонтируют проезды, приводят в порядок газон, чистят ливневки.
Многодетная мама Ольга Драпей трудится в сфере ЖКХ. Кстати, она «Женщина года». Кому, как не ей, знать, как сделать игры в шаговой доступности от дома привлекательными для юных минчан.
Ольга Драпей, заместитель директора ЖКХ № 2 Фрунзенского района Минска:
Детей нужно прививать к прекрасному с самого рождения. И я думаю, обновленная детская площадка, появившаяся и вновь созданная клумба воспитывает чувство прекрасного.
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