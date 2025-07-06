Около 24 тыс. человек посетили уникальный передвижной музей «Поезд Победы»

Уникальный передвижной музей «Поезд Победы» завершил свое путешествие по Беларуси. За 15 дней состав преодолел по железной дороге свыше 8700 километров и побывал во всех областных центрах страны и Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мультимедийные решения и реалистичные фигуры позволили посетителям погрузиться в эпоху военного лихолетья, попытаться представить эмоции, что испытывали наши предки, на долю которых выпали страшные испытания. Всего экспозицию посетили 24 тысячи человек, никто не остался равнодушным. Историко-просветительский проект совместно реализуют Белорусская и российские железные дороги. «Поезд Победы» приезжает в нашу страну уже четвертый год подряд.