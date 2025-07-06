Прямой эфир

Около 24 тыс. человек посетили уникальный передвижной музей «Поезд Победы»

06 июля 2025 10:39
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Уникальный передвижной музей «Поезд Победы» завершил свое путешествие по Беларуси. За 15 дней состав преодолел по железной дороге свыше 8700 километров и побывал во всех областных центрах страны и Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Около 24 тыс. человек посетили уникальный передвижной музей «Поезд Победы» -2

Мультимедийные решения и реалистичные фигуры позволили посетителям погрузиться в эпоху военного лихолетья, попытаться представить эмоции, что испытывали наши предки, на долю которых выпали страшные испытания. Всего экспозицию посетили 24 тысячи человек, никто не остался равнодушным. Историко-просветительский проект совместно реализуют Белорусская и российские железные дороги. «Поезд Победы» приезжает в нашу страну уже четвертый год подряд.

# Великая Отечественная война

Другие новости рубрики

Все новости
Она связывает эпохи! Лукашенко о запуске паромной переправы между Шкловским и Оршанским районами
06 июля 2025 10:30

Она связывает эпохи! Лукашенко о запуске паромной переправы между Шкловским и Оршанским районами

О первых заработанных деньгах, творческом становлении и семье – большой разговор с Глебом Лапицким
06 июля 2025 09:26

О первых заработанных деньгах, творческом становлении и семье – большой разговор с Глебом Лапицким

В Витебске спустили на воду новый теплоход
06 июля 2025 08:03

В Витебске спустили на воду новый теплоход