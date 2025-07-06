Как преобразился Витебск – об инфраструктуре и жилфонде поговорили с директором «Славянского базара»

Александр Осенко: Да? А вы знаете, иногда, находясь на «Славянском базаре», снимая все это мероприятие, так хочется прийти в гостиницу, включить, и чтобы работал кондиционер.

Глеб Лапицкий:

Тоже необходимо сказать, что за последние годы, и вот в прошлом году к Форуму регионов, в этом году в плане текущего ремонта, в прошлом году гостиница «Витебск» очень преобразилась, в этом году гостиница «Лучеса» начала свою модернизацию. Вы знаете, есть такая тоже советская песня, не то что я большой такой топитель за советскую власть, но хорошие слова: «Москва не сразу строилась». Поэтому и в городе, региональном городе, областном городе нельзя все построить по щучьему велению. Для всего нужны ресурсы.

И за последнее время посмотрите, как преобразился наш концертный зал. Вот как я говорю, белорусское чудо в чем заключается. Мы три года назад были, наверное, самым непрезентабельным концертным залом нашей страны. Это я говорю открыто и не стесняюсь. А теперь мы стали одним из самых красивых концертных залов нашей страны. И это опять-таки все только при поддержке государства. Потому что заработать вот на эти объемы... В советское время посмотрите, какие объемы мы строили. Это очень сложно, но при поддержке инвестиционного фонда и областного городского бюджета у нас это получается.

В этом году мы завершили большую часть нашего проекта по модернизации механики сцены. У нас сейчас полностью компьютерное управление, все подъемы, опускания, раздвигания и так далее. Мы все это можем миллиметрами замерять и делать красивое настоящее шоу.