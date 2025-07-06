Она связывает эпохи! Лукашенко о запуске паромной переправы между Шкловским и Оршанским районами

Белорусы строят государственность на принципах бережного отношения к исторической и культурной памяти народа. Об этом заявил Президент Беларуси 5 июля во время празднования «Купалья» в Александрии. Уже 16 лет фестиваль на берегу Днепра собирает тысячи гостей, объединяет славян и тех, кому их дух близок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава государства каждый год в это время вместе со своими земляками. И нынешний не исключение, во времена, когда мир переживает разделение и расслоение важно помнить о том, что нас объединяет. В этот раз в гости приехали 29 регионов Российской Федерации, представители 26 стран мира и, конечно, Республики Беларусь. И все сходятся во мнении, что подобные праздники нужны, чтобы уравновесить стремительный ритм напряженной и прагматичной жизни. Лукашенко на празднике «Купалье» в Александрии: мы – нация с древней историей!

Фестивали и праздники, подобные Александрии, не просто так притягивают белорусов. Это в нашей крови. Старинные обряды, ремесла – все это наши корни и сегодня мы стараемся сохранить традиции, сотни лет назад возникшие на родной земле. А чтобы эти корни были крепче, важно не только беречь, что имеем, но и возрождать утраченное, отметил Президент. В 2025 году к празднику восстановили памятную для многих паромную переправу через Днепр, которая связывает Шкловский и Оршанский районы. Об этом год назад просил Александр Лукашенко. Авиашоу, фейерверк и купальский костер – чем удивляет фестиваль «Александрия собирает друзей»?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Ее запуск – это ведь тоже дань исторической традиции. Жители Шкловщины хорошо знают, что правый берег Днепра издавна славился ярмарками. Это было больше, чем торговля. Там кипела жизнь, в том числе культурная, творческая, насыщенная эмоцией. Торговля – это не только экономическое понятие, а если и экономическое, то она за собой тащит культурно-нравственные основы нашего народа. Я убежден, что эта переправа станет еще одним символом фестиваля, связывающим наших людей и эпохи. И самое главное, принимая такое решение, я думал о том, что переправа, мосты – это то, что соединяет людей, объединяет и соединяет берега.