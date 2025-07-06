Глеб Лапицкий: режиссёры «Славянского базара» – это штучный товар, это наши белорусы

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Глеб Лапицкий, директор фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске».

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Как режиссер, что вы видите нереализованного еще в «Славянском базаре»?

Глеб Лапицкий, директор Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»:

О, это очень много. Знаете, у нас когда-то на «Славянском базаре» в 30 градусов жары была мечта, чтобы катались на коньках. Мы это реализовали. Потом мы мечтали о большом цирковом шоу. Вместе с нашим Белгосцирком реализовали. Режиссеры нашего «Славянского базара» – это тоже очень штучный товар. И очень отрадно отметить, что режиссеры наши, белорусские. Если кто-то думает, что на «Славянский базар» приезжают какие-то люди из-за бугра и все здесь делают, а мы только деньги платим, то это всегда люди заблуждаются.

Потому что режиссеры, которые работают на «Славянском базаре» – это уникум. Вот в этом году Агата Моцко делает открытие, Марина Романовская делает закрытие, Ирина Ковлена делает концерты детского конкурса, Влада Цвики режиссируют – и это все наши и витебские, и минские режиссеры. Самое главное, что они понимают нутро, и они живут этим.

В этом году мы с журналом «Мастацтва» выпустили журнал, специально посвященный «Славянскому базару». И они там написали – «Фестиваль под знаком качества». А я бы хотел сказать, что вот эта якасць – это как раз таки менталитет и колорит наших белорусов. Потому что они работают самоотверженно.