Число жертв внезапного наводнения в Техасе возросло до 50 человек

Число жертв внезапного наводнения в Техасе, вызванного проливными дождями и разливом реки Гуадалупе, возросло до 50, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Спасатели продолжают поиски пропавших без вести людей. В списке десятки имен. Возле детского лагеря, где пропали 27 девочек, рабочие расчищают завалы, в надежде обнаружить выживших. К поискам подключились полиция и волонтеры. Однако пока их усилия не принесли результатов. Губернатор Техаса бросил на борьбу с наводнением все силы, включая национальную гвардию. В спасательных операциях задействованы сотни спасателей, вертолеты и лодки, а также военные тактические машины. Но даже они не могут добраться до всех, кто нуждается в помощи. Тем временем началось расследование произошедшего. Власти заявляют, что не смогли подготовиться к удару стихии должным образом, из-за неверного прогноза, полученного от метеорологической службы за день до наводнения.