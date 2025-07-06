Число жертв внезапного наводнения в Техасе возросло до 50 человек

Спасатели продолжают поиски пропавших без вести людей. В списке десятки имен. Возле детского лагеря, где пропали 27 девочек, рабочие расчищают завалы, в надежде обнаружить выживших. К поискам подключились полиция и волонтеры. Однако пока их усилия не принесли результатов. Губернатор Техаса бросил на борьбу с наводнением все силы, включая национальную гвардию. В спасательных операциях задействованы сотни спасателей, вертолеты и лодки, а также военные тактические машины. Но даже они не могут добраться до всех, кто нуждается в помощи. Тем временем началось расследование произошедшего. Власти заявляют, что не смогли подготовиться к удару стихии должным образом, из-за неверного прогноза, полученного от метеорологической службы за день до наводнения.

Число жертв внезапного наводнения в Техасе, вызванного проливными дождями и разливом реки Гуадалупе, возросло до 50, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ричард Спинрад, океанограф (США):

В нашем метеорологическом центре работают профессионалы, но их стало очень мало. Сейчас нам не хватает кадров из-за массовых сокращений, которые проводит администрация Трампа. Так что насколько ученые бы не были хороши, они не могут выполнять работу всей команды. Это неизбежно снизило способность управления предоставлять точные прогнозы.

Многие районы Техаса все еще остаются отрезанными от внешнего мира. У людей нет электричества, воды и связи. В округе Керр объявлена чрезвычайная ситуация.