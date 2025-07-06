Во Франции полиция применила слезоточивый газ против протестующих экоактивистов

Французская полиция применила слезоточивый газ для разгона протеста против строительства автотрассы А-69 между Тулузой и Кастром. Проект близок к завершению, открыть дорогу планируют в 2026-м, однако экоактивисты полны решимости помешать этому, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Накануне тысячи людей, несмотря на запрет властей, вышли на демонстрацию неподалеку от строящейся магистрали. Они убеждены, что польза, которую принесет реализация проекта, мизерна в сравнении с ущербом, который наносится экологии. Демонстранты пытались заблокировать дорогу, но путь им преградили полицейские. Из толпы в них полетели камни, правоохранители ответили слезоточивым газом. После столкновений у правонарушителей изъяли внушительный арсенал – катапульты и топоры. Отметим, что противостояние экозащитников и властей длится уже больше года. За это время протестующие прибегали к разным методам, в том числе и к голодовкам, но тщетно.