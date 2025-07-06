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В Витебске спустили на воду новый теплоход

06 июля 2025 08:03
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Новый теплоход спустили на воду в Витебске. Судно не пассажирское – техническое. На профессиональном сленге – обстановочное и предназначено для обеспечения безопасности движения по внутренним водным путям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

У экипажа ответственная миссия: следить за судоходной обстановкой, регулярно измерять глубину, чистить фарватер и обслуживать навигационные знаки на реке. Уходит в рейс команда на несколько суток. Потому важно было создать комфортные условия проживания.

В Витебске спустили на воду новый теплоход-2

Игорь Иванов, капитан судна:
Здесь все по технологиям – уже удобства, манипулятор стоит, каюты. Условия жизни совсем другие. Раньше этого не было на теплоходах, на маленьких. Теплоход работал 12 часов, этот теплоход может работать автономно трое суток. 

Событие, значение которого выходит далеко за границы речного порта: на экономической карте Витебска появился производитель судов. Проект реализовали с нуля. Изыскали возможности, ресурсы, а, главное – компетенции. В результате, без потери качества, да еще и сэкономив, витебские специалисты смогли построить инновационное судно, оснащенное всем необходимым: как для жизни, так и для работы.

В Витебске спустили на воду новый теплоход-4

Анатолий Леонов, начальник филиала «Витебскводтранс» РУЭСП «Днепро-Бугский водный путь»:
Мы предусмотрели эхолот. Эхолот позволяет нам измерять глубины всей нашей реки. На протяжении реки Западная Двина – это около 200 километров. Кроме этого, мы еще установили на этом судне гидропулятор для того, чтобы обеспечить все работы с механическим путем, чтобы исключить ручной труд.

Спуск теплохода на воду специалисты приурочили к профессиональному празднику: в первое воскресенье июля в Беларуси отмечают День работников водного транспорта. А свое производственное достижение коллектив «Витебскводтранса» посвятил 1051-й годовщине со дня основания северной столицы.

# Игорь Иванов # Анатолий Леонов

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