О первых заработанных деньгах, творческом становлении и семье – большой разговор с Глебом Лапицким

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Глеб Лапицкий, директор фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске».

Почему Глеб Лапицкий решил поступить в Ветеринарную академию? Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Почему вы поступили в Ветеринарную академию? Что этому способствовало?

Глеб Лапицкий, директор Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»:

Вот эта история больше подходит к разделению печени. А на самом деле это очень все обыденно, как и любой молодой человек. Нас же формирует среда. А в то время была жива бабушка моего отца, и мы ездили, понятно, как и большинство детей в деревню, проводили там лето. Она была очень таким сильным руководителем в сельском хозяйстве. Я все лето проводил с ней с фермы на ферму, от телят к коровам и так далее. И, конечно, мне было очень интересно наблюдать за ветеринарным врачом, который там работал, и акушерами, которые там работали, и гинекологами. И потом, когда уже в возрасте в моем, в окончании школы, стал вопрос, куда мне идти поступать. Я как-то даже других мест не предполагал. Ну, в принципе, я и ни капли не жалею. И все образования, которые я потом уже получал, конечно, базу вот эту именно дала мне Ветакадемия.

Александр Осенко:

Вы принимали роды? Глеб Лапицкий:

Я и кесарил принимал роды, и собак после того, как их порвут на охоте, тоже шил. Поэтому я со второго курса вот за операционным столом вместе со своими педагогами, мне это очень все нравилось. Я совмещал приятное с полезным – и роды принимал, и операции делал, и в филармонии был солистом. Александр Осенко:

То есть вы стоите за операционным столом, а потом пошли петь песни? Александр Осенко:

Да, я вечером пел песни, свадьбы вел, деньги зарабатывал. Я очень, ну, можно сказать, рано женился, и мое воспитание, оно мне не позволяло быть постоянно нахлебником у родителей. Я всегда хотел сам заработать и, наоборот, родителям что-то еще дать.

«Я был конкурент всем бабушкам» – про зарплату и первые заработанные деньги Александр Осенко:

Какую зарплату заработали в первый раз, помните? Какая это была сумма?

Глеб Лапицкий:

Для меня это было очень много. Я не знаю, какая это была сумма. Александр Осенко:

А в каком возрасте? Глеб Лапицкий:

Первые мои деньги я заработал совсем в юном возрасте. Это было еще до творчества. Я продавал вербу на Вербное воскресенье, на Троицу – аир. Мы с пацанами ходили, собирали это все. Потом, значит, бабушка ездила в грибы. Бабушка собирает грибы на дом. Я собираю только благородные для того, чтобы продать. В Витебске у нас там такой был магазин «Центральный». Я был конкурент всем бабушкам, которые там продавали. Потом я оказывал платные услуги своей же бабушке. Я ездил на рынок за деньги. Александр Осенко:

А кем была ваша бабушка, напомните? Глеб Лапицкий:

А бабушка у меня была обычным работником санстанции при железной дороге. Ну, железнодорожники. У меня по семье как раз-таки вот маминой мамы, там все были железнодорожниками. Прадед мой войну прошел, потом служил во вневедомственной охране на железной дороге и так далее.

Творческое становление Глеба Лапицкого Александр Осенко:

А творчество откуда?

Глеб Лапицкий:

А творчество всегда надо, как это говорят, в нужное время, в нужном месте. Раньше при домоуправлениях при ЖЭО были такие клубы. Клубы, куда приходили ребята, жители этого микрорайона и занимались. Опять-таки, желание мое что-то сотворить меня привело в такой клуб, но привело меня в кружок сначала по изделиям из кожи. Потом я после кожи пошел на макраме. Там, знаете, кашпо, все для цветов. То есть дома у меня было все украшено. И там же было такое клубное формирование для таких уже взрослых людей. И с вот этими взрослыми людьми пела Галина Георгиевна Калинина. Это моя творческая мама, которой вот как раз-таки мы готовили одно из мероприятий внутриклубное, какому-то празднику посвященное. И она предложила мне, вот давай там ты споешь. И вот так началась моя такая более уже песенная творческая карьера. Но первый раз, вот как раз таки, почему я очень много и везде всегда говорю о Ветакадемии, потому что в первый раз на солидный такой конкурс, и в первый раз еще в принципе на самолете, я полетел на конкурс в Калининград, назывался он конкурс «Виктория». Именно при поддержке академии. Потому что родители у меня совершенно простые, денег больших у меня не было вкладывать в это во все. И мне ректор тогда наш поддержал меня, и вот я полетел, ну, привез оттуда сразу первое место.

Про знакомство с женой Александр Осенко:

А где вы познакомились со своей женой? И как вы познакомились?

Глеб Лапицкий:

Она была артисткой оркестра народных инструментов. Я приходил туда на репетицию во Дворец культуры железнодорожников. И одна гастрольная поездка как раз-таки в Украину, в Житомирскую область. Вот нас познакомили. Александр Осенко:

Тоже первое место? Глеб Лапицкий:

Нет, это была просто гастрольная поездка без конкурса. Они играли, я пел. Потом мы уже в дуэт вошли. Александр Осенко:

Долго встречались? Глеб Лапицкий:

Да, очень долго. Наверное, 4 года минимум. Просто уже пришло к тому, что все подумали, что мы уже женились и скрыли от кого-то. А мы как-то все не женились, не женились. И потом я Кристине говорю, слушай, давай будем или жениться, или уже будем не жениться. Я делал предложение.

Александр Осенко:

А помните, как сделали предложение? Глеб Лапицкий:

Нет, я помню, это все было банально. Будем жениться? Будем, все. Подали заявление, сходили к бабушке, рассказали только одной бабушке, чтобы больше никто не знал. Съели картошки жареной, потому что так, как готовила ее бабушка картошку жареную, так никто не готовит. Александр Осенко:

Это что, такая традиция у вас в семье? Когда делаешь помолвку, ты обязательно ешь жареную картошку. Глеб Лапицкий:

Да, картошину, будь своей женой. Ну и все, и вот так мы поженились. Потом у нас родился Ярослав, потом у нас родился Темка. Ну, так мы живем. Александр Осенко:

А еще кто-нибудь будет вашей семье, пополнение? Глеб Лапицкий:

Какой крупный план? Это к Кристине Владимировне вопрос. Александр Осенко:

Но хотели бы? Глеб Лапицкий:

Я хотел, чтобы у меня была многодетная семья.

Нужно ли образование артистам? Александр Осенко:

Что вы в своих работниках цените? Компетенции или образование?

Глеб Лапицкий:

Для творчества образование, это вообще, да простят меня все наши творческие вузы, ссузы, это не основное. Для творчества самое важное – это горение. А всего остального можно, если у тебя еще рядом есть великие люди, а вот даже я смотрю на свой коллектив, мне не надо быть великим творцом, потому что когда рядом с тобой работают великие режиссеры, великий хореографы, и ты можешь все по компетенции попросить, проговорить, запросить у них, а самое главное, чтобы было желание. Но понятно, что образование все равно. У нас очень хорошо развита система и дополнительного образования в части. Вот я, например, не вторым высшим, а переподготовкой получал уже специальность режиссера. И у меня за это, сколько я там учился, не помню, наверное, два года. Александр Осенко:

А что вы заканчивали? Глеб Лапицкий:

Университет культуры наш. Понятно, что да, я не практикующий режиссер, который каждый день там делает шоу или народные праздники, обряды, но азы даются просто на высочайшем уровне.

Когда Глеб Лапицкий испытывает удовольствие от «Славянского базара»? Александр Осенко:

Когда Глеб Лапицкий испытывает удовольствие от «Славянского базара»?

Глеб Лапицкий:

Есть и момент, когда готовится «Славянский базар», но самое большое удовольствие, это когда ты в этом моменте находишься. Если говорить обо мне как о человеке эмоциональном, то, конечно, это два основных таких момента. Первый момент, это когда на какой-нибудь большой дискотеке, на золотом хите или на шансоне ты оказываешься в центре вот этой атмосферы всей. Для меня, как для человека гражданина – огромная, а для кого-то – это просто зависть. Когда наши эфиры смотрят недружественные нам страны – они нам просто завидуют. Александр Осенко:

Смотрят, смотрят. Глеб Лапицкий:

А они смотрят. Мы же видим метрику. В тот момент, когда объявляют Президента голосом дикторским, и начинает звучать президентская фанфара, и вот этот встающий шеститысячный Летний амфитеатр, встречающий национального лидера. Я вот сейчас говорю – и мурашки бегают. Это вот действительно необходимо ощутить каждому.