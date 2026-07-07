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Новости по тегу #Роман Мельник

Капитальный ремонт здания на улице Ленина в Минске начнется в 2027-м
07 июля 2026 18:24

Капитальный ремонт здания на улице Ленина в Минске начнется в 2027-м

В Минске завершаются работы по разбору поврежденных конструкций на месте пожара по улице Ленина
29 июня 2026 11:23

В Минске завершаются работы по разбору поврежденных конструкций на месте пожара по улице Ленина

В центре Минска ликвидирован крупный пожар на улице Ленина – никто не пострадал
29 июня 2026 06:27

В центре Минска ликвидирован крупный пожар на улице Ленина – никто не пострадал

Единым хором! Молодежь и трудовые коллективы Ленинского района спели вместе гимн
10 мая 2026 14:29

Единым хором! Молодежь и трудовые коллективы Ленинского района спели вместе гимн

Ленинский район Минска отметил 75-летний юбилей
23 апреля 2026 17:40

Ленинский район Минска отметил 75-летний юбилей

Кочанова встретилась с руководством Минска и главами администраций районов
09 апреля 2026 17:53

Кочанова встретилась с руководством Минска и главами администраций районов

В Минске появится «Сад фотаздымкаў» с арт-объектами и велодорожкой
26 февраля 2026 09:02

В Минске появится «Сад фотаздымкаў» с арт-объектами и велодорожкой

Началась активная фаза реконструкции Национального художественного музея
25 февраля 2026 07:32

Началась активная фаза реконструкции Национального художественного музея

Новый физкультурно-оздоровительный комплекс открыли в Минске
09 сентября 2025 13:43

Новый физкультурно-оздоровительный комплекс открыли в Минске

Ленинский район представил креативную ёлку у Дворца спорта
20 декабря 2024 17:43

Ленинский район представил креативную ёлку у Дворца спорта

Реконструкцию исторических зданий в Лошицком парке планируют завершить в 2025 году
15 октября 2024 17:45

Реконструкцию исторических зданий в Лошицком парке планируют завершить в 2025 году

Объём инвестиций в Ленинском районе с начала 2024 года составил более 118 млн рублей
22 апреля 2024 17:44

Объём инвестиций в Ленинском районе с начала 2024 года составил более 118 млн рублей