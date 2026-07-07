Новости по тегу #Роман Мельник

Это здание относится к третьей категории историко-культурных ценностей. В связи с этим комплексная реставрация его внешнего и внутреннего облика – задача, требующая выполнения широкого спектра специализированных работ.
Сейчас спасатели обследуют перекрытия, чтобы исключить скрытое тление и убедиться в полной безопасности здания. Все коммуникации в доме отключены.
Задействовали 27 единиц техники, включая высотную, и более 120 сотрудников МЧС.
Школьники, студенты, работающая молодежь, представители трудовых коллективов и общественных объединений на время стали единым хором.
Благодаря промышленному потенциалу и развитой социальной сфере за 75 лет район стал важнейшим опорным центром Минска. Здесь производится около четверти всей промышленной продукции столицы
В центре внимания – выполнение прогнозных показателей социально-экономического развития.
В 2026 году в столице благоустроят несколько новых общественных пространств для отдыха.
Проект предусматривает обновление фасада с сохранением оригинальных форм и серьезную внутреннюю трансформацию здания.
Новый физкультурно-оздоровительный центр – подарок минчанам ко Дню города.
Над созданием конкурсантки для проекта «Елки нашего города» трудились ведущие предприятия.
Бывшую винокурню планируют переделать во Дворец бракосочетаний. А одно из зданий задействуют под мини-отель.
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