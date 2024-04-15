В колледжах Минской области готовятся к выпуску – как учащиеся выбирают первые рабочие места?
После 25 мая начнется вступительная кампания в колледжи, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Набор будет осуществляться по конкурсу среднего балла аттестата об образовании. Эту норму ввели в 2023-м. А вот возможности поступления на условиях целевой подготовки расширят. Мест для таких мотивированных ребят станет больше. До 50 % от общего количества на все специальности. А на медицинские и сельского хозяйства – до 60 %. Пока же в профильных учреждениях готовятся к очередному выпуску. На местах прошло распределение.
С каким настроением покидают родные пенаты без пяти минут слуцкие выпускники – Екатерина Ковальчук.
Никита Мельниченко учится на медико-диагностическом деле. Специальность интересная, дает широкие и глубокие познания. Ребята на повышенном уровне изучают химию, физику, микробиологию. На практике работают с микроскопом, пробирками и растворами. Никита без пяти минут выпускник. А значит, время применять знания на рабочем месте. По распределению он попал в Минский областной родильный дом.
Никита Мельниченко, учащийся Слуцкого медицинского колледжа имени С.И. Шкляровского:
Мы все это исследуем. То есть если кровь, то как общий анализ крови, мы делаем мазки, ставим и подсчитываем лейкоциты и эритроциты. Если говорить о бактериологическом исследовании, то это, естественно, определение микроорганизмов в данных жидкостях. Часто это, конечно же, патологические микроорганизмы.
А вот Анастасия Яковлева еще с детства мечтала стать врачом. Девушка считает, что нет важнее миссии, чем помогать людям. Во время учебы проходила практику в Слуцкой больнице. Училась, консультировалась и даже помогала врачам. Ее ближайшая прописка – Дзержинск. А должность – помощник врача.
Подробности в видео.